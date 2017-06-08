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  • 08.06, 22:28
    Британская молодежь смеется над предвыборной кампанией Терезы Мэй. Великобритания, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Британская молодежь смеется над предвыборной кампанией Терезы Мэй

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    Британская молодежь смеется над предвыборной кампанией Терезы Мэй

    Британская молодежь смеется над предвыборной кампанией Терезы Мэй

      Британцы сегодня выбирают новый состав парламента. Объявляя в апреле о досрочных выборах, премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй вынашивала амбициозный план — получить подавляющее большинство в палате общин и надежную опору для переговоров с ЕС о Brexit. Но за время избирательной кампании все поменялось. После серии терактов главной темой предвыборных баталий стала проблема безопасности, и правящая партия за несколько недель растеряла свой рейтинг.

      На выборах, помимо аутсайдеров, которые предлагают легализовать марихуану и остановить Brexit, есть два основных противника. Это консерваторы — правящая до сегодняшнего дня партия во главе с Терезой Мэй, — и лейбористы во главе с социалистом Джереми Корбиным. Смысл этих выборов для Терезы Мэй — совсем выдавить лейбористов из кресел в Палате Общин. Оппозиция всегда мешает работать.

      В связи с терактами и без того вялая избирательная кампания дважды была остановлена. Джереми Корбин за три дня до выборов призвал Терезу Мэй самоустраниться и фактически признать недавние теракты своей виной и упущением. Ведь это при ней на посту главы МВД на полицейских сэкономили бюджет и сократили их штат на 20 тысяч. Для такой небольшой страны, как Британия, это много.

      Кампания консерваторов была необыкновенно скучной. Хотя партия и пользовалась современными методами ведения кампании, пытаясь привлечь молодежь через Instagram и YouTube, сами по себе ролики были крайне консервативны. Сама Тереза Мэй ничего яркого во время кампании не сказала, кроме слов «сильное и стабильное» управление.

      Молодежь стала над Терезой Мэй смеяться и выкладывать в Интернет ролики, где они соревнуются в скороговорке — кто скажет словосочетание strong and stable большее число раз в минуту. Причем ни то, ни другое прилагательное с образом Мэй никто не связывают. Strong, сильная — зачем тогда объявила выборы — неужели сомневалась в своих силах и хотела еще одного подтверждения от народа? А если стабильная — то зачем тогда волнует и без того неспокойную обстановку, устраивая внеочередные выборы, от которых здесь устали?

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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