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  • 08.06, 20:56
    К Байкалу устремились сотни тысяч китайских туристов. Байкал, Китай, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    К Байкалу устремились сотни тысяч китайских туристов

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    К Байкалу устремились сотни тысяч китайских туристов

    К Байкалу устремились сотни тысяч китайских туристов

      Байкал сегодня переживает небывалый приток китайских туристов. Редкое по красоте озеро манит сотни тысяч путешественников из Поднебесной. В местных магазинах уже появились вывески на китайском, а жители окрестных поселков вовсю учат иероглифы.

      Сюда не зарастет китайская тропа. Что такое Великое Сибирское Озеро туристы из Поднебесной с детства знают: в прогнозах погоды в Китае часто говорят — ветер дует с Байкала.

      Сейчас навстречу ветру устремились толпы. Словно население крупного областного центра: миллион триста тысяч туристов из Китая за год. Песня о Байкале, ставшая китайским хитом, сделала сам Байкал хитом туристическим.

      Байкальский экотуризм сейчас серьезно потеснил традиционный для Китая «красный» туризм — по ленинско-советским местам. Туристов из Китая на острове Ольхон сейчас гораздо больше, чем российских. И каждый год поток из Поднебесной увеличивается в разы. Причины — прямые аваирейсы из Пекина и низкие цены.

      Восточный след теперь повсюду. Гостиницы и рестораны, построенные китайцами и для китайцев, в самом Иркутске пестрят иероглифами. В ближайшем к городу поселке Листвянка вовсю скупаются земли.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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