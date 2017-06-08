К Байкалу устремились сотни тысяч китайских туристов

Байкал сегодня переживает небывалый приток китайских туристов. Редкое по красоте озеро манит сотни тысяч путешественников из Поднебесной. В местных магазинах уже появились вывески на китайском, а жители окрестных поселков вовсю учат иероглифы.

Сюда не зарастет китайская тропа. Что такое Великое Сибирское Озеро туристы из Поднебесной с детства знают: в прогнозах погоды в Китае часто говорят — ветер дует с Байкала.



Сейчас навстречу ветру устремились толпы. Словно население крупного областного центра: миллион триста тысяч туристов из Китая за год. Песня о Байкале, ставшая китайским хитом, сделала сам Байкал хитом туристическим.



Байкальский экотуризм сейчас серьезно потеснил традиционный для Китая «красный» туризм — по ленинско-советским местам. Туристов из Китая на острове Ольхон сейчас гораздо больше, чем российских. И каждый год поток из Поднебесной увеличивается в разы. Причины — прямые аваирейсы из Пекина и низкие цены.



Восточный след теперь повсюду. Гостиницы и рестораны, построенные китайцами и для китайцев, в самом Иркутске пестрят иероглифами. В ближайшем к городу поселке Листвянка вовсю скупаются земли.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.



