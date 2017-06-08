Автопродажи показали двузначный рост впервые за несколько лет

Для российского автомобильного рынка май выдался удачным — продажи новых машин показали двузначный рост впервые с 2012 года.

Подсчёты сделала Ассоциация европейского бизнеса и назвала точную цифру — рост на 14,7% к прошлому маю.



Эксперты говорят, что положительную динамику показали большинство игроков. Это важно для того, чтобы восстановление рынка превратилось в долговременный тренд. В лидерах продаж традиционно LADA, второе и третье места у корейцев — KIA и Hyundai.

