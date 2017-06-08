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  • 08.06, 20:56
    Автопродажи показали двузначный рост впервые за несколько лет. автомобили, автомобильная промышленность, деловые новости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Автопродажи показали двузначный рост впервые за несколько лет

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    Автопродажи показали двузначный рост впервые за несколько лет

    Автопродажи показали двузначный рост впервые за несколько лет

      Для российского автомобильного рынка май выдался удачным — продажи новых машин показали двузначный рост впервые с 2012 года.

      Подсчёты сделала Ассоциация европейского бизнеса и назвала точную цифру — рост на 14,7% к прошлому маю.

      Эксперты говорят, что положительную динамику показали большинство игроков. Это важно для того, чтобы восстановление рынка превратилось в долговременный тренд. В лидерах продаж традиционно LADA, второе и третье места у корейцев — KIA и Hyundai.

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