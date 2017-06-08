Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 20:56
    Интернет-омбудсмен выступил против запрета анонимайзеров. Интернет, Яндекс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Интернет-омбудсмен выступил против запрета анонимайзеров

    комментировать

    Интернет-омбудсмен выступил против запрета анонимайзеров

    <nobr>Интернет-омбудсмен</nobr> выступил против запрета анонимайзеров

      В Госдуме собираются запретить интернет-сервисы, которые позволяют посещать заблокированные сайты. Законопроект об этом сегодня внесли сразу три депутата — от «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

      Депутаты сетуют, что просто блокировки показали недостаточную эффективность, а потому предлагают следующее.

      Во-первых, новую обязанность для поисковых систем — чтобы они прекращали выдачу ссылок на заблокированные в России ресурсы. Вторая мера — тот самый запрет на использование анонимайзеров и VPN-серверов, которые позволяют скрывать IP-адрес и шифровать передачу данных.

      Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин заявил, что новая инициатива регулирует те технологии, которые государство еще не контролировало и вообще в Интернете создается правовое пространство.

      Совсем другой взгляд на происходящее у интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

      Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «К законопроекту я отношусь сугубо отрицательно. Потому что его можно охарактеризовать как сильнейшее непонимание основ Интернета и основ информационного общества. Сложно себе представить более худшее отношение».

      В компании «Яндекс» в свою очередь назвали новое предложение депутатов избыточным. Там указали, что даже если пользователь и найдет ссылку на запрещенный ресурс в поисковой системе, то зайти на него он все равно не сможет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru