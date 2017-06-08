Интернет-омбудсмен выступил против запрета анонимайзеров

В Госдуме собираются запретить интернет-сервисы , которые позволяют посещать заблокированные сайты. Законопроект об этом сегодня внесли сразу три депутата — от «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

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Яндекс

Депутаты сетуют, что просто блокировки показали недостаточную эффективность, а потому предлагают следующее.



Во-первых, новую обязанность для поисковых систем — чтобы они прекращали выдачу ссылок на заблокированные в России ресурсы. Вторая мера — тот самый запрет на использование анонимайзеров и VPN-серверов, которые позволяют скрывать IP-адрес и шифровать передачу данных.



Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин заявил, что новая инициатива регулирует те технологии, которые государство еще не контролировало и вообще в Интернете создается правовое пространство.



Совсем другой взгляд на происходящее у интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.



Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «К законопроекту я отношусь сугубо отрицательно. Потому что его можно охарактеризовать как сильнейшее непонимание основ Интернета и основ информационного общества. Сложно себе представить более худшее отношение».



В компании «Яндекс» в свою очередь назвали новое предложение депутатов избыточным. Там указали, что даже если пользователь и найдет ссылку на запрещенный ресурс в поисковой системе, то зайти на него он все равно не сможет.