Очевидец рассказал, как ребенок оказался под колесами микроавтобуса в Петербурге

По факту гибели двухлетнего ребенка в Петербурге, попавшего под колеса микроавтобуса, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Трагедия произошла днем в Московском районе. По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля поворачивал во двор у дома №13 по Новоизмайловскому проспекту. В этот момент ребенок спустился на самокате с небольшого возвышения на проезжую часть прямо под колеса грузовика.
Рядом с мальчиком у овощного киоска находились его бабушка и дед. Но когда они спохватились, было уже поздно. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Юрий Слободянин, очевидец: «Услышал треск чего-то. Выглянул из-за машины, вижу, что ребенок отлетает. Резко туда подбегает дед, держит машину, кричит ему „стоп-стоп“, хочет ее как-то удержать. Понятно, хочет что-то сделать. Но ребенок уже был под задним колесом. Шофер не успевает затормозить. Водитель, на самом деле, ехал очень медленно, километров десять, он заходил в поворот. Просто не знаю, как дед не углядел за ребенком».
Уже известно, что за рулем микроавтобуса находился 30-летний водитель. На место трагедии сразу выехали оперативники и сотрудники МЧС. Через несколько часов приехала и мать погибшего мальчика. С родственниками ребенка долгое время работали психологи. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства этой аварии.
Рядом с мальчиком у овощного киоска находились его бабушка и дед. Но когда они спохватились, было уже поздно. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Юрий Слободянин, очевидец: «Услышал треск чего-то. Выглянул из-за машины, вижу, что ребенок отлетает. Резко туда подбегает дед, держит машину, кричит ему „стоп-стоп“, хочет ее как-то удержать. Понятно, хочет что-то сделать. Но ребенок уже был под задним колесом. Шофер не успевает затормозить. Водитель, на самом деле, ехал очень медленно, километров десять, он заходил в поворот. Просто не знаю, как дед не углядел за ребенком».
Уже известно, что за рулем микроавтобуса находился 30-летний водитель. На место трагедии сразу выехали оперативники и сотрудники МЧС. Через несколько часов приехала и мать погибшего мальчика. С родственниками ребенка долгое время работали психологи. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства этой аварии.
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