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  • 08.06, 22:28
    Очевидец рассказал, как ребенок оказался под колесами микроавтобуса в Петербурге. ДТП, Санкт-Петербург, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Очевидец рассказал, как ребенок оказался под колесами микроавтобуса в Петербурге

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    Очевидец рассказал, как ребенок оказался под колесами микроавтобуса в Петербурге

    Очевидец рассказал, как ребенок оказался под колесами микроавтобуса в Петербурге

      По факту гибели двухлетнего ребенка в Петербурге, попавшего под колеса микроавтобуса, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

      Трагедия произошла днем в Московском районе. По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля поворачивал во двор у дома №13 по Новоизмайловскому проспекту. В этот момент ребенок спустился на самокате с небольшого возвышения на проезжую часть прямо под колеса грузовика.

      Рядом с мальчиком у овощного киоска находились его бабушка и дед. Но когда они спохватились, было уже поздно. От полученных травм ребенок скончался на месте.

      Юрий Слободянин, очевидец: «Услышал треск чего-то. Выглянул из-за машины, вижу, что ребенок отлетает. Резко туда подбегает дед, держит машину, кричит ему „стоп-стоп“, хочет ее как-то удержать. Понятно, хочет что-то сделать. Но ребенок уже был под задним колесом. Шофер не успевает затормозить. Водитель, на самом деле, ехал очень медленно, километров десять, он заходил в поворот. Просто не знаю, как дед не углядел за ребенком».

      Уже известно, что за рулем микроавтобуса находился 30-летний водитель. На место трагедии сразу выехали оперативники и сотрудники МЧС. Через несколько часов приехала и мать погибшего мальчика. С родственниками ребенка долгое время работали психологи. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства этой аварии.

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