Жители коммуналок по программе реновации получат отдельные квартиры

Московская программа реновации жилья НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Об этом заявил сегодня вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он сказал, что соответствующие поправки в законопроект намерены внести лидеры думских фракций.Кроме того, согласно предлагаемым поправкам, всем владельцам нежилых помещений в домах, которые подпадают под реновацию, должны будут предоставить равноценную, предварительную компенсацию за те помещения, которые будут у них изыматься.Промежуточные результаты голосования показывают, что подавляющее число домов — свыше 90% — высказались за снос. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы. А к этому моменту свое мнение уже выразили 60% собственников и нанимателей квартир., глава Общественной палаты Москвы: «Конечно, 60 процентов с половиной за три недели означает, что проблема реновации, с одной стороны, действительно является актуальной и острой, и принципиально важной для людей, с другой — они демонстрируют готовность решать эту проблему в рамках предложенных процедур голосования. Это важно, потому что, с нашей точки зрения, говорит о том, что есть доверие к тем процедурам, которые предложили власти для учета мнения горожан».Голосование о включении домов в программу реновации продлится еще неделю.