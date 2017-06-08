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  • 08.06, 20:56
    Жители коммуналок по программе реновации получат отдельные квартиры. жилье, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жители коммуналок по программе реновации получат отдельные квартиры

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    Жители коммуналок по программе реновации получат отдельные квартиры

    Жители коммуналок по программе реновации получат отдельные квартиры

      Жители сносимых в Москве пятиэтажек, проживающие в коммуналках, должны будут получить в новых домах отдельные квартиры.

      Об этом заявил сегодня вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он сказал, что соответствующие поправки в законопроект намерены внести лидеры думских фракций.

      Кроме того, согласно предлагаемым поправкам, всем владельцам нежилых помещений в домах, которые подпадают под реновацию, должны будут предоставить равноценную, предварительную компенсацию за те помещения, которые будут у них изыматься.

      Промежуточные результаты голосования показывают, что подавляющее число домов — свыше 90% — высказались за снос. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы. А к этому моменту свое мнение уже выразили 60% собственников и нанимателей квартир.

      Константин Ремчуков, глава Общественной палаты Москвы: «Конечно, 60 процентов с половиной за три недели означает, что проблема реновации, с одной стороны, действительно является актуальной и острой, и принципиально важной для людей, с другой — они демонстрируют готовность решать эту проблему в рамках предложенных процедур голосования. Это важно, потому что, с нашей точки зрения, говорит о том, что есть доверие к тем процедурам, которые предложили власти для учета мнения горожан».

      Голосование о включении домов в программу реновации продлится еще неделю.
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