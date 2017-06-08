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  • 08.06, 20:56
    Путин назвал событием года визит главы Китая в Москву. Астана, Китай, Путин, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин назвал событием года визит главы Китая в Москву

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    Путин назвал событием года визит главы Китая в Москву

    Путин назвал событием года визит главы Китая в Москву

      Ситуацию на корейском полуострове обсудили сегодня лидеры России и Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Астане, где начинается саммит ШОС.

      Саммиты Шанхайской организации сотрудничества проходят ежегодно, и уже несколько лет Владимир Путин встречается с председателем КНР еще до официального открытия. В последнее время они видятся как хорошие знакомые — в мае Путин ездил в Пекин, теперь вот в Астане, а в июле Си Цзиньпина уже ждут в Москве.

      Владимир Путин, президент РФ: «Уверен, что это будет значимым событием, значительным событием в двухсторонних отношениях. Конечно, как повелось у нас по нашей традиции, мы используем каждую возможность для того, чтобы встретиться, поговорить о двухсторонних отношениях и по международной повестке дня».

      Си Цзиньпин, председатель КНР: «Каждая наша встреча приносит новые возможности, чтобы обменяться мнениями. В этом году у нас с вами состоялось много таких встреч на различных площадках, это говорит о том, что китайско-российские отношения сегодня находятся на высоком уровне, имеют стратегический характер и устойчивую основу».

      ШОС в этом году значительно прибавит в статусности. В организацию принимают Индию и Пакистан — вместе с Россией, Китаем, Казахстаном и другими странами Средней Азии организация теперь охватывает почти половину населения планеты. И не считаться со столь могущественным клубом невозможно. В программе — не только заседания и встречи. Лидеры вместе откроют всемирную выставку EXPO 2017, которая тоже проходит в Астане под девизом «Энергия Будущего».

      С подробностями из Астаны — корреспондент НТВ Иван Трушкин.

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