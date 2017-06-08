Коалиция США вновь ударила по войскам Асада в Сирии

Возглавляемая США коалиция нанесла сегодня новый удар по проправительственным силам в Сирии.
Об очередном авиаударе сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон. Он сказал, что, как и в предыдущих двух случаях, удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танф, где «силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев». Есть ли жертвы в результате последнего удара, пока не известно. Коалиция сейчас это выясняет, передает РИА Новости.
По каналам связи, установленным для предотвращения конфликтов, коалиция обращается с требованием, чтобы проправительственные силы покинули этот район, сообщил Диллон.
был нанесен в минувший вторник. Тогда погибли двое военных, не менее 15 были ранены. В Москве это назвали актом агрессии и нарушением суверенитета государства.
По каналам связи, установленным для предотвращения конфликтов, коалиция обращается с требованием, чтобы проправительственные силы покинули этот район, сообщил Диллон.
был нанесен в минувший вторник. Тогда погибли двое военных, не менее 15 были ранены. В Москве это назвали актом агрессии и нарушением суверенитета государства.
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