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  • 08.06, 20:56

    Коалиция США вновь ударила по войскам Асада в Сирии

    2 комментария

    Коалиция США вновь ударила по войскам Асада в Сирии

    Коалиция США вновь ударила по войскам Асада в Сирии

    Возглавляемая США коалиция нанесла сегодня новый удар по проправительственным силам в Сирии.

    Об очередном авиаударе сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон. Он сказал, что, как и в предыдущих двух случаях, удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танф, где «силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев». Есть ли жертвы в результате последнего удара, пока не известно. Коалиция сейчас это выясняет, передает РИА Новости.

    По каналам связи, установленным для предотвращения конфликтов, коалиция обращается с требованием, чтобы проправительственные силы покинули этот район, сообщил Диллон.

    Предыдущий удар коалиции по войскам Башара Асада был нанесен в минувший вторник. Тогда погибли двое военных, не менее 15 были ранены. В Москве это назвали актом агрессии и нарушением суверенитета государства.

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