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  • 08.06, 20:56
    Найденная в Крыму донная мина парализовала движение в Севастополе. Великая Отечественная война, история, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Найденная в Крыму донная мина парализовала движение в Севастополе

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    Найденная в Крыму донная мина парализовала движение в Севастополе

    Найденная в Крыму донная мина парализовала движение в Севастополе

      Сегодня в Севастополе развернулась крайне сложная операция с участием спасателей и военных. В Севастопольской бухте нашли морскую мину времен Великой Отечественной войны. Находку решили вывезти в море и взорвать.

      Транспортное сообщение в городе было парализовано — в целях безопасности пришлось закрыть паромную переправу. Из-за этого многие севастопольцы опоздали на работу, а школьники — на ЕГЭ. Рейд главной севастопольской бухты и все пляжи города-героя были закрыты с четырех утра. Саперы МЧС и Черноморского флота запретили купание в море, так как акустический удар после взрыва немецкой мины ВМ 1000 распространяется под водой на два с половиной километра.

      Операцию по транспортировке и взрыву мины готовили со всеми мерами предосторожности. Мина ВМ 1000 — вершина смертоносного творчества немецких инженеров. Число взрывателей в каждой мине индивидуально: магнитный, гироскопический, электрический, акустический и инерционный. И это только малая часть, возможны варианты. Каждая мина комплектовалась прибором кратности, взрывалась только под четко заданным кораблем, к примеру, 18-м или 36-м.

      В 41-м году немцы забросали этими минами все бухты города-героя. Тогда проблему частично решила группа советских ученых во главе с академиками Александровым и Курчатовым, корабли Черноморского флота начали их размагничивать.

      Подрыв боеприпасов в летнее время экстраординарное событие для города-героя, уж очень необычной оказалась находка. В курортный сезон саперы стараются не пугать туристов, мины и снаряды обозначают буями, а взрывают осенью или зимой. Но на этот раз, взвесив все риски, решили не медлить и обезвредили опасную находку.

      Сейчас Севастополь вернулся к обычной жизни. Открыты пляжи, восстановлено движение катеров и паромов.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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