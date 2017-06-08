Найденная в Крыму донная мина парализовала движение в Севастополе

Сегодня в Севастополе развернулась крайне сложная операция с участием спасателей и военных. В Севастопольской бухте нашли морскую мину времен Великой Отечественной войны. Находку решили вывезти в море и взорвать.
Транспортное сообщение в городе было парализовано — в целях безопасности пришлось закрыть паромную переправу. Из-за этого многие севастопольцы опоздали на работу, а школьники — на ЕГЭ. Рейд главной севастопольской бухты и все пляжи города-героя были закрыты с четырех утра. Саперы МЧС и Черноморского флота запретили купание в море, так как акустический удар после взрыва немецкой мины ВМ 1000 распространяется под водой на два с половиной километра.
Операцию по транспортировке и взрыву мины готовили со всеми мерами предосторожности. Мина ВМ 1000 — вершина смертоносного творчества немецких инженеров. Число взрывателей в каждой мине индивидуально: магнитный, гироскопический, электрический, акустический и инерционный. И это только малая часть, возможны варианты. Каждая мина комплектовалась прибором кратности, взрывалась только под четко заданным кораблем, к примеру, 18-м или 36-м.
В 41-м году немцы забросали этими минами все бухты города-героя. Тогда проблему частично решила группа советских ученых во главе с академиками Александровым и Курчатовым, корабли Черноморского флота начали их размагничивать.
Подрыв боеприпасов в летнее время экстраординарное событие для города-героя, уж очень необычной оказалась находка. В курортный сезон саперы стараются не пугать туристов, мины и снаряды обозначают буями, а взрывают осенью или зимой. Но на этот раз, взвесив все риски, решили не медлить и обезвредили опасную находку.
Сейчас Севастополь вернулся к обычной жизни. Открыты пляжи, восстановлено движение катеров и паромов.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Операцию по транспортировке и взрыву мины готовили со всеми мерами предосторожности. Мина ВМ 1000 — вершина смертоносного творчества немецких инженеров. Число взрывателей в каждой мине индивидуально: магнитный, гироскопический, электрический, акустический и инерционный. И это только малая часть, возможны варианты. Каждая мина комплектовалась прибором кратности, взрывалась только под четко заданным кораблем, к примеру, 18-м или 36-м.
В 41-м году немцы забросали этими минами все бухты города-героя. Тогда проблему частично решила группа советских ученых во главе с академиками Александровым и Курчатовым, корабли Черноморского флота начали их размагничивать.
Подрыв боеприпасов в летнее время экстраординарное событие для города-героя, уж очень необычной оказалась находка. В курортный сезон саперы стараются не пугать туристов, мины и снаряды обозначают буями, а взрывают осенью или зимой. Но на этот раз, взвесив все риски, решили не медлить и обезвредили опасную находку.
Сейчас Севастополь вернулся к обычной жизни. Открыты пляжи, восстановлено движение катеров и паромов.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Комментарии