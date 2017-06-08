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  • 08.06, 19:26
    Московской модели грозит 7 лет колонии из-за шампанского на корпоративе. кражи и ограбления, модели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Московской модели грозит 7 лет колонии из-за шампанского на корпоративе

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    Московской модели грозит 7 лет колонии <nobr>из-за</nobr> шампанского на корпоративе

    Московской модели грозит 7 лет колонии из-за шампанского на корпоративе

    Московской модели грозит 7 лет колонии <nobr>из-за</nobr> шампанского на корпоративе

      Рисковали, чтобы выпить шампанское столичные модели, и теперь им грозит до 7 лет колонии. Девушек обвиняют в хищении алкоголя на новогоднем корпоративе банкиров.

      Столичная модель Марина Москвина сегодня предстала в необычном для себя амплуа — в качестве подсудимой. Девушку обвиняют в хищении алкоголя на новогоднем корпоративе банкиров.

      Согласно материалам дела, модель с подругой нанесли некий ущерб одному из столичных банков, открыто похитив с новогоднего корпоратива две бутылки шампанского и початую бутылку не самого дорогого виски.

      На вечеринку, которая проходила в одном из дорогих отелей, Москвина с подругой отправились в надежде познакомиться с интересными мужчинами — гулял целый банк во главе со всеми топ-менеджерами. Потанцевали, выпили, поели, а затем засобирались домой. Официантка ресторана, приняв подруг за сотрудниц банка, предложила им забрать пару бутылок с собой. Но уже на выходе девушек остановила одна из работниц банка с вопросом — вы кто и вы куда несете наш алкоголь? Момент задержания попал на видео. Сама Москвина уверена, что дело в личной неприязни потерпевшей — она-то востребованная и красивая, а банкирша — скучный клерк.

      Сейчас модели грозят реальные 7 лет колонии, если она, конечно, не сможет помириться с потерпевшей. Подруга Москвиной, вероятнее всего, уголовного преследования избежит.

      Подробности — в репортаже.

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