В парк 300-летия Петербурга прибывают лучшие образцы танков и бэтээров

В Петербурге готовятся к проведению военно-патриотического фестиваля «Служу России», который посвящен грядущему Дню независимости.

Тяжелый плавающий гусеничный транспортер и легкая плавающая машина разведки и спецназа СССР вышли сегодня на пляж парка 300-летия. Впечатляющая картина собрала множество зрителей и журналистов. Проверенная временем техника и уникальная современная разработка совсем скоро примут участие в военно-патриотическом фестивале «Служу России».



Корреспондент НТВ Антон Зыков совершил тренировочный заезд.



Практически весь пляж парка 300-летия превратится в полигон. Причем зрители буквально пропутешествуют во времени. За палаткой уже разыграют целое танковое сражение. А еще дальше вспомнят один из эпизодов Афганской войны. Всего подобных зон с самым разнообразным вооружением будет больше 15.



Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля: «Здесь также будут площадки страйкболистов. И дальше будет площадка, это тактическое поле для детей. Они смогут взять в руки оружие и под командованием инструкторов позанимаются тактикой».



Пожалуй, самая главная площадка с российским вооружением уже почти готова. И здесь есть свои новинки. Впервые горожане увидят самый низкий российский транспортер, который может совершенно незаметно увозить с поля боя раненых. Все его части съемные. Водитель может опустить сиденье и руль и управлять транспортом лежа.



Самая главная особенность этого фестиваля состоит в том, что вся техника в рабочем состоянии. Например, на бронетранспортере будут катать и детей, и взрослых. Организаторы обещают: будет весело.