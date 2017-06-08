Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 19:26
    В парк 300-летия Петербурга прибывают лучшие образцы танков и бэтээров. Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В парк 300-летия Петербурга прибывают лучшие образцы танков и бэтээров

    комментировать

    В парк 300-летия Петербурга прибывают лучшие образцы танков и бэтээров

    В парк <nobr>300-летия</nobr> Петербурга прибывают лучшие образцы танков и бэтээров

      В Петербурге готовятся к проведению военно-патриотического фестиваля «Служу России», который посвящен грядущему Дню независимости.

      Тяжелый плавающий гусеничный транспортер и легкая плавающая машина разведки и спецназа СССР вышли сегодня на пляж парка 300-летия. Впечатляющая картина собрала множество зрителей и журналистов. Проверенная временем техника и уникальная современная разработка совсем скоро примут участие в военно-патриотическом фестивале «Служу России».

      Корреспондент НТВ Антон Зыков       совершил тренировочный заезд.

      Практически весь пляж парка 300-летия превратится в полигон. Причем зрители буквально пропутешествуют во времени. За палаткой уже разыграют целое танковое сражение. А еще дальше вспомнят один из эпизодов Афганской войны. Всего подобных зон с самым разнообразным вооружением будет больше 15.

      Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля: «Здесь также будут площадки страйкболистов. И дальше будет площадка, это тактическое поле для детей. Они смогут взять в руки оружие и под командованием инструкторов позанимаются тактикой».

      Пожалуй, самая главная площадка с российским вооружением уже почти готова. И здесь есть свои новинки. Впервые горожане увидят самый низкий российский транспортер, который может совершенно незаметно увозить с поля боя раненых. Все его части съемные. Водитель может опустить сиденье и руль и управлять транспортом лежа.

      Самая главная особенность этого фестиваля состоит в том, что вся техника в рабочем состоянии. Например, на бронетранспортере будут катать и детей, и взрослых. Организаторы обещают: будет весело.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru