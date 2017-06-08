СПбГУ, Политех и ИТМО оказались среди лучших университетов мира

Сразу три петербургских вуза попали в почетный мировой список.

Ежегодный рейтинг сегодня представила британская консалтинговая компания. Эксперты оценивали учебные заведения по шести основным показателям. В их числе академическая репутация, исследовательская деятельность, преподавание и цитируемость.



Всего в топе оказались 24 российских вуза. СПбГУ разместился на 240-й позиции. За ним следуют Политех и ИТМО. Лидерами образовательного рейтинга по традиции стали вузы США и Великобритании.