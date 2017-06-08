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  • 08.06, 19:26
    СПбГУ, Политех и ИТМО оказались среди лучших университетов мира. Санкт-Петербург, вузы, образование, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СПбГУ, Политех и ИТМО оказались среди лучших университетов мира

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    СПбГУ, Политех и ИТМО оказались среди лучших университетов мира

    СПбГУ, Политех и ИТМО оказались среди лучших университетов мира

      Сразу три петербургских вуза попали в почетный мировой список.

      Ежегодный рейтинг сегодня представила британская консалтинговая компания. Эксперты оценивали учебные заведения по шести основным показателям. В их числе академическая репутация, исследовательская деятельность, преподавание и цитируемость.

      Всего в топе оказались 24 российских вуза. СПбГУ разместился на 240-й позиции. За ним следуют Политех и ИТМО. Лидерами образовательного рейтинга по традиции стали вузы США и Великобритании.

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