Акула вырвала кусок мяса из ноги американца: видео нападения

Американец снял на видео, как во время подводной рыбалки во Флориде на него напала акула. Хищница вырвала у него из ноги кусок мяса, раненый ныряльщик выжил лишь благодаря помощи товарища.

2610 акулы

США

На кадрах видно, что рифовая акула атаковала Паркера Симсона, внезапно поднявшись со дна. Она быстро приблизилась к человеку и укусила его за ногу. Скорее всего, ее целью был не человек — акула лишь хотела отобрать у него рыбу, которую он держал в руке.



После атаки Паркер вынырнул на поверхность и позвал на помощь своего друга Джастина. Тот отогнал акулу и помог истекающему кровью другу добраться до лодки.

