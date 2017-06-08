Акула вырвала кусок мяса из ноги американца: видео нападения

Американец снял на видео, как во время подводной рыбалки во Флориде на него напала акула. Хищница вырвала у него из ноги кусок мяса, раненый ныряльщик выжил лишь благодаря помощи товарища.
На кадрах видно, что рифовая акула атаковала Паркера Симсона, внезапно поднявшись со дна. Она быстро приблизилась к человеку и укусила его за ногу. Скорее всего, ее целью был не человек — акула лишь хотела отобрать у него рыбу, которую он держал в руке.
После атаки Паркер вынырнул на поверхность и позвал на помощь своего друга Джастина. Тот отогнал акулу и помог истекающему кровью другу добраться до лодки.
После атаки Паркер вынырнул на поверхность и позвал на помощь своего друга Джастина. Тот отогнал акулу и помог истекающему кровью другу добраться до лодки.
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