Саудовские футболисты отказались почтить память жертв терактов в Лондоне

Сборная Саудовской Аравии по футболу демонстративно отказалась почтить память погибших при теракте в Лондоне.
Инцидент произошел на стадионе Adelaide Oval перед квалификационным матчем со сборной Австралии. Как сообщает The Telegraph, когда диктор объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, автралийские футболисты выстроились в центре арены. Однако их соперники продолжили разминаться, оставшись на своих местах. Лишь некоторые из них замерли, убрав руки за спину.
Такое же пренебрежение продемонстрировали тренерский штаб команды и запасные игроки, которые в этот момент находились на скамейках. После австралийские болельщики освистали саудовских игроков за их поведение.
Добавим, что матч завершился победой сборной Австралии со счетом 3:2.
принялись резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки были ранены. Самих террористов в итоге застрелили полицейские.
Скотленд-Ярд уже установил личности террористов. Ими оказались гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба, а также жители Лондона Рашид Редуан и Хурам Батт.
Такое же пренебрежение продемонстрировали тренерский штаб команды и запасные игроки, которые в этот момент находились на скамейках. После австралийские болельщики освистали саудовских игроков за их поведение.
Добавим, что матч завершился победой сборной Австралии со счетом 3:2.
принялись резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки были ранены. Самих террористов в итоге застрелили полицейские.
Скотленд-Ярд уже установил личности террористов. Ими оказались гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба, а также жители Лондона Рашид Редуан и Хурам Батт.
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