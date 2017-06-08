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  • 08.06, 19:25

    Саудовские футболисты отказались почтить память жертв терактов в Лондоне

    3 комментария
    Саудовские футболисты отказались почтить память жертв терактов в Лондоне

    Саудовские футболисты отказались почтить память жертв терактов в Лондоне

    Саудовские футболисты отказались почтить память жертв терактов в Лондоне
  • Фото: FootyLive /youtube.com

    • Сборная Саудовской Аравии по футболу демонстративно отказалась почтить память погибших при теракте в Лондоне.

    Инцидент произошел на стадионе Adelaide Oval перед квалификационным матчем со сборной Австралии. Как сообщает The Telegraph, когда диктор объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, автралийские футболисты выстроились в центре арены. Однако их соперники продолжили разминаться, оставшись на своих местах. Лишь некоторые из них замерли, убрав руки за спину.

    Такое же пренебрежение продемонстрировали тренерский штаб команды и запасные игроки, которые в этот момент находились на скамейках. После австралийские болельщики освистали саудовских игроков за их поведение.

    Добавим, что матч завершился победой сборной Австралии со счетом 3:2.

    Теракт на Лондонском мосту произошел 3 июня. Вооруженные ножами террористы на грузовике протаранили толпу пешеходов, а потом принялись резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки были ранены. Самих террористов в итоге застрелили полицейские.

    Скотленд-Ярд уже установил личности террористов. Ими оказались гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба, а также жители Лондона Рашид Редуан и Хурам Батт.

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