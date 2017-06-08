СПЧ призвал Госдуму не принимать законопроект о реновации жилья в эту пятницу

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к Госдуме с просьбой не принимать или отложить громкий законопроект о реновации жилья в Москве.
В СПЧ заявили, что документ может привести к «градостроительному, инфраструктурному и транспортному коллапсу». Кроме того, в СПЧ обратили внимание на недопустимость траты бюджетных средств на программу реновации при наличии горожан, находящихся в еще более плохих жилищных условиях, в том числе жителей аварийных домов и московских очередников.
В связи с этим СПЧ обратился к депутатам Госдумы с призывом либо отклонить во втором чтении законопроект о реновации московского жилья, либо отложить его принятие как минимум на шесть месяцев.
При этом в Совете подчеркнули, что в целом поддерживают программу реновации при условии, что она будет проводится только за счет внебюджетных источников и распространится на все субъекты РФ.
к документу поступило 144 поправки. Как заявили в Госдуме, из них почти 90% были приняты или частично учтены ко второму чтению.
опубликовала буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации. В интервью НТВ Сергей Собянин заявил, что программа поможет несколько снизить общий уровень цен на жилье в столице и приведет к улучшению дорожной ситуации в городе.
В связи с этим СПЧ обратился к депутатам Госдумы с призывом либо отклонить во втором чтении законопроект о реновации московского жилья, либо отложить его принятие как минимум на шесть месяцев.
При этом в Совете подчеркнули, что в целом поддерживают программу реновации при условии, что она будет проводится только за счет внебюджетных источников и распространится на все субъекты РФ.
к документу поступило 144 поправки. Как заявили в Госдуме, из них почти 90% были приняты или частично учтены ко второму чтению.
опубликовала буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации. В интервью НТВ Сергей Собянин заявил, что программа поможет несколько снизить общий уровень цен на жилье в столице и приведет к улучшению дорожной ситуации в городе.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии