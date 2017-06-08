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  • 08.06, 21:26

    СПЧ призвал Госдуму не принимать законопроект о реновации жилья в эту пятницу

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    СПЧ призвал Госдуму не принимать законопроект о реновации жилья в эту пятницу

    СПЧ призвал Госдуму не принимать законопроект о реновации жилья в эту пятницу

    Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к Госдуме с просьбой не принимать или отложить громкий законопроект о реновации жилья в Москве.

    В СПЧ заявили, что документ может привести к «градостроительному, инфраструктурному и транспортному коллапсу». Кроме того, в СПЧ обратили внимание на недопустимость траты бюджетных средств на программу реновации при наличии горожан, находящихся в еще более плохих жилищных условиях, в том числе жителей аварийных домов и московских очередников.

    В связи с этим СПЧ обратился к депутатам Госдумы с призывом либо отклонить во втором чтении законопроект о реновации московского жилья, либо отложить его принятие как минимум на шесть месяцев.

    При этом в Совете подчеркнули, что в целом поддерживают программу реновации при условии, что она будет проводится только за счет внебюджетных источников и распространится на все субъекты РФ.

    Напомним, законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении 20 апреля. Второе чтение состоится 9 июня. За это время к документу поступило 144 поправки. Как заявили в Госдуме, из них почти 90% были приняты или частично учтены ко второму чтению.

    А на днях столичная мэрия опубликовала буклет с изображениями домов и примерами отделки квартир, которые жители столицы получат в рамках программы реновации. В интервью НТВ Сергей Собянин заявил, что программа поможет несколько снизить общий уровень цен на жилье в столице и приведет к улучшению дорожной ситуации в городе.
    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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