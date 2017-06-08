Опрос: работу Путина одобрили более 81% россиян

Владимир Путин устойчиво лидирует в рейтинге доверия политикам.
Об одобрении деятельности президента РФ заявили 81,1% участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Рейтинг доверия главе государства составил 48,1%.
В тройку политиков, которым которым доверяют больше всего, также попали министр обороны Сергей Шойгу (16,6%) и премьер Дмитрий Медведев (14,9%).
Антирейтинг же возглавил Владимир Жириновский. О недоверии лидеру ЛДПР заявили 24,6% опрошенных.
В тройку политиков, которым которым доверяют больше всего, также попали министр обороны Сергей Шойгу (16,6%) и премьер Дмитрий Медведев (14,9%).
Антирейтинг же возглавил Владимир Жириновский. О недоверии лидеру ЛДПР заявили 24,6% опрошенных.
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