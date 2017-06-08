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  • 08.06, 19:26
    Знаменитые петербургские скрипачи исполнят вечную классику и яркий модерн. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Знаменитые петербургские скрипачи исполнят вечную классику и яркий модерн

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    Знаменитые петербургские скрипачи исполнят вечную классику и яркий модерн

    Знаменитые петербургские скрипачи исполнят вечную классику и яркий модерн

      В одном концерте Чингиз Османов объединил произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Геннадия Банщикова.

      В Малом зале петербургской филармонии этим вечером прозвучит Моцарт, Стравинский и «Телефонная книга» Геннадия Банщикова. Идея соединить хрестоматийную классику и яркий модерн принадлежит Чингизу Османову — одному из учеников профессора консерватории Михаила Гантварга.

      Любимому ученику Гантварга и уже руководителю камерного оркестра «Симфониетта Санкт-Петербурга» предстоит аккомпанировать учителю в пятом концерте Моцарта. В произведении, в котором и так всё непросто, есть еще и турецкий финал. Однако требовательный педагог, неоднократно и виртуозно исполнявший лучший концерт австрийского композитора, на репетициях не появляется. Заведующего кафедрой скрипичного искусства мы обнаружился в коридорах консерватории.

      Для Михаила Гантварга это самые жаркие дни. Народный артист никак не может репетировать со своим бывшим учеником, так как принимает госэкзамены у выпускников. Хотя профессору консерватории не разорваться. Он уверен, что сыграет без сучка и задоринки.

      Одна репетиция всё-таки будет перед самым концертом. Гантварг уверен в своих скрипачах. При этом сам народный артист России выпускает инструмент и смычок только на экзаменах.

      Михаил Гантварг, народный артист России, профессор консерватории: «Заниматься нужно каждый день, пока ты играешь на скрипке. Утром, днем, вечером, в любое время. Скрипку нельзя отпускать, нельзя сказать, что я возьму ее перед концертом и поиграю».

      Чингиз Османов заявил явно необычную программу. В одном концерте прозвучит еще одно произведение Моцарта с турецкой музыкой — увертюра из оперы «Похищение из Сераля» Стравинского и знаменитая «Телефонная книга» Геннадия Банщикова.

      Петербургский композитор создал, как говорят музыканты, злую иронию на автоответчик. Голос в аппарате, который бесконечно сообщал «Ждите ответа. Вы на очереди» довел создателя до написания такого концерта, превращен в партию. В нотах есть и телефонные гудки.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Павла Рыжкова.

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