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  • 08.06, 17:54
    Донная мина времен ВОВ уничтожена в Крыму. Великая Отечественная война, история, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Донная мина времен ВОВ уничтожена в Крыму

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    Донная мина времен ВОВ уничтожена в Крыму

    Донная мина времен ВОВ уничтожена в Крыму

      В Крыму сегодня взорвали тысячекилограммовую мину времен войны.

      Авиационная донная мина была обнаружена на 17-метровой глубине в 320 метрах от берега. На время проведения спецоперации движение судов в акватории Севастопольской бухты было перекрыто.

      Взрывать мину на месте было опасно, существовала угроза повреждения подводного газопровода, фермы моллюсков и гидротехнических сооружений, поэтому было принято решение отбуксировать снаряд в открытое море и там уничтожить.

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