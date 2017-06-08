Донная мина времен ВОВ уничтожена в Крыму

В Крыму сегодня взорвали тысячекилограммовую мину времен войны.

Авиационная донная мина была обнаружена на 17-метровой глубине в 320 метрах от берега. На время проведения спецоперации движение судов в акватории Севастопольской бухты было перекрыто.



Взрывать мину на месте было опасно, существовала угроза повреждения подводного газопровода, фермы моллюсков и гидротехнических сооружений, поэтому было принято решение отбуксировать снаряд в открытое море и там уничтожить.