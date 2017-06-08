Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 17:54

    В Германии беженец из Сирии зарезал врача на сеансе психотерапии

    1 комментарий

    В Германии беженец из Сирии зарезал врача на сеансе психотерапии

    В Германии беженец из Сирии зарезал врача на сеансе психотерапии

    Полицейские в Германии арестовали 27-летнего беженца из Сирии, который во время сеанса психологической помощи убил своего психотерапевта.

    Трагедия произошла 7 июня в центре психологической помощи беженцам в Саарбрюккене. Между 30-летним сотрудником Красного Креста и его пациентом во время сеанса вспыхнула ссора. Разозлившийся мигрант набросился на психотерапевта с ножом и нанес ему несколько смертельных ударов. Как пишут Вести.Ru, врач скончался на месте.

    Полицейские задержали сирийца в нескольких сотнях метров от места преступления. Однако вместо тюрьмы мужчину пришлось отправить в больницу, так как он успел порезать и самого себя.

    Погибший психотерапевт работал в структурах Красного Креста с 2014 года. В Центре помощи в Саарбрюккене он помогал беженцам справиться с посттравматическим стрессом и адаптироваться к новой культуре.

    По данным властей, убийство не связано с терроризмом.

    Ранее сообщалось, что в Швеции беженец из Сирии набросился с ножом на 15-летнего школьника. Мальчик погиб от полученных ранений.

    Новости по теме

    Беженцы в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru