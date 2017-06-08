В Германии беженец из Сирии зарезал врача на сеансе психотерапии

Полицейские в Германии арестовали
27-летнего беженца из Сирии, который во время сеанса психологической помощи убил своего психотерапевта.
Трагедия произошла 7 июня в центре психологической помощи беженцам в Саарбрюккене. Между 30-летним сотрудником Красного Креста и его пациентом во время сеанса вспыхнула ссора. Разозлившийся мигрант набросился на психотерапевта с ножом и нанес ему несколько смертельных ударов. Как пишут Вести.Ru, врач скончался на месте.
Полицейские задержали сирийца в нескольких сотнях метров от места преступления. Однако вместо тюрьмы мужчину пришлось отправить в больницу, так как он успел порезать и самого себя.
Погибший психотерапевт работал в структурах Красного Креста с 2014 года. В Центре помощи в Саарбрюккене он помогал беженцам справиться с посттравматическим стрессом и адаптироваться к новой культуре.
По данным властей, убийство не связано с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в Швеции беженец из Сирии набросился с ножом на 15-летнего школьника. Мальчик погиб от полученных ранений.
Полицейские задержали сирийца в нескольких сотнях метров от места преступления. Однако вместо тюрьмы мужчину пришлось отправить в больницу, так как он успел порезать и самого себя.
Погибший психотерапевт работал в структурах Красного Креста с 2014 года. В Центре помощи в Саарбрюккене он помогал беженцам справиться с посттравматическим стрессом и адаптироваться к новой культуре.
По данным властей, убийство не связано с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в Швеции беженец из Сирии набросился с ножом на 15-летнего школьника. Мальчик погиб от полученных ранений.
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