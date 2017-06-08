Москвичи спешат в Пушкинский музей увидеть работы Тинторетто и Тициана

В российскую столицу приехала «Саломея». Эту и другие картины Тициана представят на выставке «Венеция Ренессанса», которая открывается в Пушкинском музее. Посетителей также ждут работы Тинторетто и Веронезе. Многие полотна никогда не покидали собраний итальянских музеев и церквей.

Это тот случай, когда живопись прекрасно рифмуется с архитектурой. Белый зал Пушкинского музея очень похож на базилику, а именно для базилик многие мастера итальянского Возрождения и писали. Здесь уже были Караваджо и Рафаэль, теперь сюда прибыли еще трое замечательных итальянцев — Тициан, Тинторетто, Веронезе.



Тициан — самый старший и лощеный. Говорили, как-то у Тициана упала кисть, так король Карл V лично ее поднял со словами «хоть чем-то могу прислужить такому мастеру». Тинторетто — скромный, он писал для базилик. Когда где-то объявляли конкурс, все приходили с эскизами, а он — с готовой картиной. Видимо, любил заработать.



Веронезе — самый младший. Его у нас его издавна любили. «Воскресенье Христа», например, привезла в Петербург Екатерина, много лет полотно хранилась в Гатчине. Но это исключение. Львиная доля картин прибыла из Венеции. На выставку их отправляли, мягко говоря, со скрипом. Подробности — в репортаже Алины Репиной.