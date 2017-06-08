Глава Минздрава: россияне стали меньше пить и курить

Вероника Скворцова заявила, что все больше россиян отказывается от вредных привычек и выбирает спорт.
По словам министра здравоохранения, за последние годы россияне стали на 20% меньше курить и почти на 13,5% меньше пить. При этом среди молодежи цифры еще лучше. Скворцова заявила, что число курильщиков среди молодых людей сократилось в 3,5 раза.
Кроме того, Скворцова сообщила о «достаточно резком» (на 18%) росте количества тех, кто занимается физкультурой и спортом, передает «Интерфакс».
Отметим, что недавно Роспотребнадзор сообщил, что за пять лет потребление крепкого спиртного в России упало почти вдвое. При этом самыми пьющими регионами страны признали Магадан, Москву, Сахалинскую область и Коми.
Кроме того, Скворцова сообщила о «достаточно резком» (на 18%) росте количества тех, кто занимается физкультурой и спортом, передает «Интерфакс».
Отметим, что недавно Роспотребнадзор сообщил, что за пять лет потребление крепкого спиртного в России упало почти вдвое. При этом самыми пьющими регионами страны признали Магадан, Москву, Сахалинскую область и Коми.
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