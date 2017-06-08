Черчесов рассказал о козырях российской сборной перед матчем с чилийцами

Сегодня сборная России по футболу проведет открытую тренировку перед контрольным товарищеским матчем со сборной Чили — он состоится завтра.

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Чили

Обе команды примут участие в стартующем на следующей неделе Кубке конфедераций и теоретически они смогут встретиться на стадии плей-офф. Сегодня журналисты интересовались у главного тренера нашей сборной Станислава Черчесова, планирует ли он завтра выкладывать перед чилийцами все козыри российской команды?



Станислав Черчесов, главный тренер сборной РФ по футболу: «Главное, чтобы козыри были, а где прятать, мы всегда найдем. Понятно, что у них тот же турнир, они играют в другой группе, я думаю, что и они должны выходить на максимум оборотов, и мы должны то же самое делать. Турнир покажет».



Первый матч на Кубке конфедераций Россия сыграет 17 июня с Новой Зеландией. В одной группе с нашей командой — сборные Португалии и Мексики.

