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  • 08.06, 17:54
    Черчесов рассказал о козырях российской сборной перед матчем с чилийцами. футбол, Чили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Черчесов рассказал о козырях российской сборной перед матчем с чилийцами

    1 комментарий

    Черчесов рассказал о козырях российской сборной перед матчем с чилийцами

    Черчесов рассказал о козырях российской сборной перед матчем с чилийцами

      Сегодня сборная России по футболу проведет открытую тренировку перед контрольным товарищеским матчем со сборной Чили — он состоится завтра.

      Обе команды примут участие в стартующем на следующей неделе Кубке конфедераций и теоретически они смогут встретиться на стадии плей-офф. Сегодня журналисты интересовались у главного тренера нашей сборной Станислава Черчесова, планирует ли он завтра выкладывать перед чилийцами все козыри российской команды?

      Станислав Черчесов, главный тренер сборной РФ по футболу: «Главное, чтобы козыри были, а где прятать, мы всегда найдем. Понятно, что у них тот же турнир, они играют в другой группе, я думаю, что и они должны выходить на максимум оборотов, и мы должны то же самое делать. Турнир покажет».

      Первый матч на Кубке конфедераций Россия сыграет 17 июня с Новой Зеландией. В одной группе с нашей командой — сборные Португалии и Мексики.

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