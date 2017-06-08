Российским чартерным авиакомпаниям придется скорректировать программу

Желания авиакомпаний не соответствуют их возможностям. Такой вывод сделала Росавиация и поручила российским чартерным перевозчикам скорректировать программу, чтобы не было задержек и отмен рейсов, как сейчас.
Скорректировать программу перевозок нужно до 20 июня. Чем это обернется для пассажиров еще предстоит увидеть. По данным Росавиации, проверки показали, что с начала года чартерные компании увеличили перевозки пассажиров в 1,5–2 раза, хотя для такого роста, по мнению Росавиации, у компаний нет необходимого парка самолетов и персонала.
Теперь ведомство требует переписать программу перевозок так, чтобы у чартерных перевозчиков были резервные воздушные суда и чтобы они не допускали задержек вылета свыше 2 часов. В противном случае Росавиация обещает внеплановые проверки и точечные ограничения чартерных программ.
Поводом для сегодняшнего совещания стала ситуация с компанией «ВИМ-авиа», которая с конца мая массово отменяет свои чартеры, объясняя это поздним прибытием 3 самолетов с техобслуживания. По данным Ассоциации туроператоров России, до конца лета путевки с перелетами от «ВИМ-авиа» забронированы у 240–250 тысяч туристов.
Теперь ведомство требует переписать программу перевозок так, чтобы у чартерных перевозчиков были резервные воздушные суда и чтобы они не допускали задержек вылета свыше 2 часов. В противном случае Росавиация обещает внеплановые проверки и точечные ограничения чартерных программ.
Поводом для сегодняшнего совещания стала ситуация с компанией «ВИМ-авиа», которая с конца мая массово отменяет свои чартеры, объясняя это поздним прибытием 3 самолетов с техобслуживания. По данным Ассоциации туроператоров России, до конца лета путевки с перелетами от «ВИМ-авиа» забронированы у 240–250 тысяч туристов.
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