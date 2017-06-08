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  • 08.06, 16:25

    Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали в хулиганство

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    Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали в хулиганство

    Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали в хулиганство

    Украинские правоохранители переквалифицировали дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьй «Теракт» на «Злостное хулиганство».

    Такое решение, по словам главы Нацполиции Сергея Князева, было принято последополнительного осмотра места происшествия.

    Сергей Князев, глава Нацполиции Украины: «Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство».

    По словам Князева, контроль за расследованием дела возложен на Нацполицию.

    Взрыв на территории посольства США в Шевченковском районе прогремел в ночь на четверг. Правоохранительные органы Украины поспешили объявить произошедшее терактом, однако в американском посольстве с ними не согласились. Там заявили, что не рассматривают ночной взрыв как теракт.

    При взрыве никто не пострадал. Посольство продолжает работу в обычном режиме.

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