Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали в хулиганство

Украинские правоохранители переквалифицировали дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьй «Теракт» на «Злостное хулиганство».
Такое решение, по словам главы Нацполиции Сергея Князева, было принято последополнительного осмотра места происшествия.
Сергей Князев, глава Нацполиции Украины: «Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство».
По словам Князева, контроль за расследованием дела возложен на Нацполицию.
Взрыв на территории посольства США в Шевченковском районе прогремел в ночь на четверг. Правоохранительные органы Украины поспешили объявить произошедшее терактом, однако в американском посольстве с ними не согласились. Там заявили, что не рассматривают ночной взрыв как теракт.
При взрыве никто не пострадал. Посольство продолжает работу в обычном режиме.
Сергей Князев, глава Нацполиции Украины: «Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство».
По словам Князева, контроль за расследованием дела возложен на Нацполицию.
Взрыв на территории посольства США в Шевченковском районе прогремел в ночь на четверг. Правоохранительные органы Украины поспешили объявить произошедшее терактом, однако в американском посольстве с ними не согласились. Там заявили, что не рассматривают ночной взрыв как теракт.
При взрыве никто не пострадал. Посольство продолжает работу в обычном режиме.
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