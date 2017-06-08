США перебросили в Европу шестой стратегический бомбардировщик

Пентагон перебросил на авиабазу Фэрфорд в Великобритании еще один, уже шестой по счету стратегический бомбардировщик.
Речь идет о стратегическом бомбардировщике В-1В, способном нести ядерное оружие, сообщает РИА Новости со сылкой на местные авиационные сайты.
Еще два таких бомбардировщика были переброшены на эту же базу накануне. А на прошлой неделе туда прибыли бомбардировщики В-52Н с авиабазы Барксдейл в Луизиане, которые также способны нести ядерные боеголовки.
в июньских учениях НАТО, в том числе Arсtic Challenge 2017, Saber Strike и Baltops-2017, организованных на севере Европы, на Балтийском море, в Арктике и на территории стран, граничащих с Россией.
Во вторник один из бомбардировщиков В-52Н был перехвачен российским истребителем Су-24 у границы Калининградской области над Балтикой.
Еще два таких бомбардировщика были переброшены на эту же базу накануне. А на прошлой неделе туда прибыли бомбардировщики В-52Н с авиабазы Барксдейл в Луизиане, которые также способны нести ядерные боеголовки.
в июньских учениях НАТО, в том числе Arсtic Challenge 2017, Saber Strike и Baltops-2017, организованных на севере Европы, на Балтийском море, в Арктике и на территории стран, граничащих с Россией.
Во вторник один из бомбардировщиков В-52Н был перехвачен российским истребителем Су-24 у границы Калининградской области над Балтикой.
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