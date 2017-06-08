Песков рассказал о ежедневных хакерских атаках из США

Дмитрий Песков рассказал, что хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются каждый день, но в Москве не говорят о «вашингтонском следе».
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что кибератакам подвергается в том числе и сайт президента РФ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно. В том числе и хакерские атаки, которые в данном случае осуществляются на сайт президента РФ».
Однако, подчеркнул Песков, он «не хотел бы смешить публику заявлениями» о том, что к хакерским атакам имеет отношение официальный Вашингтон. По словам пресс-секретаря президента РФ, то, что кибератаки совершаются с территории какой-либо страны, не может служить доказательством причастности к этому официальных властей.
западные политики и СМИ не раз делали громкие заявления о всемогущих «русских хакерах». В частности, бездоказательные обвинения в адрес Москвы звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно. В том числе и хакерские атаки, которые в данном случае осуществляются на сайт президента РФ».
Однако, подчеркнул Песков, он «не хотел бы смешить публику заявлениями» о том, что к хакерским атакам имеет отношение официальный Вашингтон. По словам пресс-секретаря президента РФ, то, что кибератаки совершаются с территории какой-либо страны, не может служить доказательством причастности к этому официальных властей.
западные политики и СМИ не раз делали громкие заявления о всемогущих «русских хакерах». В частности, бездоказательные обвинения в адрес Москвы звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.
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