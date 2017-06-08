Американец расстрелял посетителей супермаркета и покончил с собой

Несколько человек погибли в результате стрельбы в супермаркете американского штата Пенсильвания.
В здании торгового цента неизвестный открыл огонь по посетителям после чего, вероятно, свел счеты с жизнью. По информации Associated Press, трагедия случилась ночью в окрестностях города Скрантона.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Власти полагают, что один из американцев — покончивший с собой стрелок, остальные трое — убитые им граждане. Подробности инцидента не сообщаются, начато расследование.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Власти полагают, что один из американцев — покончивший с собой стрелок, остальные трое — убитые им граждане. Подробности инцидента не сообщаются, начато расследование.
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