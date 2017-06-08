В Кремле прокомментировали украинский закон о стремлении вступить в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности России, в связи с чем страна примет все необходимые меры по защите своих границ.
Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал решение Верховной рады Украины законодательно закрепить курс на членство в НАТО. По словам Пескова, Россия принимает все необходимые меры для защиты своих интересов и собственной безопасности.
Дмитрий Песков: «В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности».
На вопрос о шансах Украины на вступление в Альянс Песков ответил, что решение в любом случае будет принято в Брюсселе, однако напомнил, что в стране до сих пор идет гражданская война.
Дмитрий Песков: «Это не нам принимать подобное решение, но по сути это страна, где продолжается гражданская война. А в остальном — это решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом».
Ранее Верховная рада законодательно закрепила стремление к вступлению страны в НАТО. Согласно закону, принятому украинским правительством, курс на членство Украины в Альянсе объявлен приоритетом ее внешней политики. Для вступления в силу документ должен подписать президент страны петр Порошенко.
Дмитрий Песков: «В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности».
На вопрос о шансах Украины на вступление в Альянс Песков ответил, что решение в любом случае будет принято в Брюсселе, однако напомнил, что в стране до сих пор идет гражданская война.
Дмитрий Песков: «Это не нам принимать подобное решение, но по сути это страна, где продолжается гражданская война. А в остальном — это решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом».
Ранее Верховная рада законодательно закрепила стремление к вступлению страны в НАТО. Согласно закону, принятому украинским правительством, курс на членство Украины в Альянсе объявлен приоритетом ее внешней политики. Для вступления в силу документ должен подписать президент страны петр Порошенко.
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