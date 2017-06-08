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  • 08.06, 16:25

    Песков заявил о ежедневных кибератаках с территории США на сайт президента РФ

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    Песков заявил о ежедневных кибератаках с территории США на сайт президента РФ

    Песков заявил о ежедневных кибератаках с территории США на сайт президента РФ

    Хакерские атаки с американской территории, в том числе на сайт российского лидера, происходят регулярно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ.

    По словам Дмитрия Пескова, попытки взломов фиксируются ежедневно, но Москва не считает, что за этим стоит официальный Вашингтон.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно, в том числе и хакерские атаки, которые осуществляются на сайт президента РФ».

    Говоря о том, являются ли источником атак американские спецслужбы, Песков подчеркнул, что он говорит лишь о географической принадлежности этих действий, усматривать вашингтонский след в этом нельзя.

    Дмитрий Песков: «Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Осуществление хакерской атаки с территории какой-то страны не может означать причастность к ней официальных властей».

    По словам Пескова, также осуществляются попытки вмешательств во внутренние дела РФ по другим каналам, передает ТАСС.

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