Песков заявил о ежедневных кибератаках с территории США на сайт президента РФ

Хакерские атаки с американской территории, в том числе на сайт российского лидера, происходят регулярно. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента РФ.
По словам Дмитрия Пескова, попытки взломов фиксируются ежедневно, но Москва не считает, что за этим стоит официальный Вашингтон.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно, в том числе и хакерские атаки, которые осуществляются на сайт президента РФ».
Говоря о том, являются ли источником атак американские спецслужбы, Песков подчеркнул, что он говорит лишь о географической принадлежности этих действий, усматривать вашингтонский след в этом нельзя.
Дмитрий Песков: «Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Осуществление хакерской атаки с территории какой-то страны не может означать причастность к ней официальных властей».
По словам Пескова, также осуществляются попытки вмешательств во внутренние дела РФ по другим каналам, передает ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно, в том числе и хакерские атаки, которые осуществляются на сайт президента РФ».
Говоря о том, являются ли источником атак американские спецслужбы, Песков подчеркнул, что он говорит лишь о географической принадлежности этих действий, усматривать вашингтонский след в этом нельзя.
Дмитрий Песков: «Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Осуществление хакерской атаки с территории какой-то страны не может означать причастность к ней официальных властей».
По словам Пескова, также осуществляются попытки вмешательств во внутренние дела РФ по другим каналам, передает ТАСС.
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