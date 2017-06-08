Расстрел лондонских террористов попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла уничтожение террористов, устроивших атаку на Лондонском мосту.
На записи видно, как трое вооруженных ножами мужчин сначала безуспешно пытаются попасть в бар, а потом втроем нападают на одинокого прохожего. Сразу после этого на месте появляются полицейские. Начинается страшное побоище: террористы бросаются на стражей порядка, вооруженных огнестрельным оружием. Через 30 секунд трое преступников были мертвы.
Напомним, теракт на Лондонском мосту произошел 3 июня. Вооруженные ножами злоумышленники на грузовике протаранили толпу пешеходов, а потом принялись резать людей. В результате погибли семь человек, десятки пострадали.
Скотленд-Ярд уже установил имена террористов. Ими оказались гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба, а также жители Лондона Рашид Редуан и Хурам Батт.
Напомним, теракт на Лондонском мосту произошел 3 июня. Вооруженные ножами злоумышленники на грузовике протаранили толпу пешеходов, а потом принялись резать людей. В результате погибли семь человек, десятки пострадали.
Скотленд-Ярд уже установил имена террористов. Ими оказались гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба, а также жители Лондона Рашид Редуан и Хурам Батт.
Комментарии