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  • 08.06, 16:25
    Расстрел лондонских террористов попал на видео. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Расстрел лондонских террористов попал на видео

    6 комментариев
    Расстрел лондонских террористов попал на видео

    Расстрел лондонских террористов попал на видео

    Расстрел лондонских террористов попал на видео

      Камера видеонаблюдения сняла уничтожение террористов, устроивших атаку на Лондонском мосту.

      На записи видно, как трое вооруженных ножами мужчин сначала безуспешно пытаются попасть в бар, а потом втроем нападают на одинокого прохожего. Сразу после этого на месте появляются полицейские. Начинается страшное побоище: террористы бросаются на стражей порядка, вооруженных огнестрельным оружием. Через 30 секунд трое преступников были мертвы.

      Напомним, теракт на Лондонском мосту произошел 3 июня. Вооруженные ножами злоумышленники на грузовике протаранили толпу пешеходов, а потом принялись резать людей. В результате погибли семь человек, десятки пострадали.

      Скотленд-Ярд уже установил имена террористов. Ими оказались гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба, а также жители Лондона Рашид Редуан и Хурам Батт.

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