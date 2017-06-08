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  • 08.06, 14:53

    Фургон задавил двухлетнего мальчика в петербургском дворе

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    Фургон задавил двухлетнего мальчика в петербургском дворе

    Фургон задавил двухлетнего мальчика в петербургском дворе

    Фургон задавил двухлетнего мальчика в петербургском дворе
  • Фото: spb_today /vk.com

    • В Московском районе в результате дорожного инцидента погиб ребенок.

    Как сообщает РИА Новости, фургон Fiat Ducato совершил наезд на двухлетнего мальчика во дворах Московского района. По предварительной информации, ДТП произошло около 12:30 у дома №13 по Новоизмайловскому проспекту.

    В соцсетях уточняют: грузовик не пропустил пешеходов. Известно, что малыш находился с бабушкой и дедушкой.

    Как рассказали в ГИБДД, водителю Fiat 31 год. В результате ДТП ребенок скончался на месте. По факту инцидента проводится проверка.

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