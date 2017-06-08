Жительница Уфы потребовала от бывшего мужа-водителя 4 млн алиментов

Жительница Уфы потребовала от бывшего мужа алименты на ребенка в размере 4 млн рублей. К слову, зарплата ее экс-супруга сотавляет 11 тысяч рублей и не позволяет погасить долг.

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Уфимский водитель автопогрузчика Игорь Хлюпин стал миллионером, правда, только в фантазиях бывшей жены. Женщина подсчитала что за семь лет не уплаты алиментов он задолжал ей четыре миллиона рублей. Когда мужчина увидел в решении суда сумму с шестью нолями, он, мягко говоря, опешил.



Игорь Хлюпин: «Когда ты приходишь домой, и у тебя четыре миллиона долга, о котором ты просто жил и не знал, и понимая, что съемное жилье… Все это очень сильно качнуло и морально, и физически».



Последние семь лет Хлюпин действительно не платил сыну ни копейки. Но обделять наследника не хотел. Все дело в том, что появилась новая семья и пока вся зарплата уходит на двоих маленьких детей. Каким волшебным образом образовалась сумма в несколько миллионов — мужчина не понимает. Да и адвокат должника считает, что здесь какая-то ошибка.



Ильдар Мухаметзянов: «Вся разница и проблема именно в том, что суд принял их доводы, посчитав валово все дни просрочки. Тогда как на самом деле по закону необходимо учитывать каждый месяц просроченных платежей отдельно».



Впрочем сама бывшая супруга Игоря раскрывать секреты семейной арифметики не захотела. Судебные приставы в свою очередь говорят: в их практике такой случай впервые. Хлюпин теперь настоящий должник-рекордсмен.



Впрочем, пока должника-миллионера оставили в покое. Игорь Хлюпин обжаловал решение в Верховном суде Республики и дело отправили на пересмотр.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.