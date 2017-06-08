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  • 08.06, 14:53
    У жителя Приморья нашли бочки с останками амурских тигров. контрабанда, Приморье, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    У жителя Приморья нашли бочки с останками амурских тигров

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    У жителя Приморья нашли бочки с останками амурских тигров

    У жителя Приморья нашли бочки с останками амурских тигров

      Незаконный способ заработка выбрал житель Приморского края. Теперь его ждет суд. Мужчина, как выяснили следователи, скупал кости амурского тигра на черном рынке и перепродавал в Китай, где они дорого ценятся.

      Задержали контрабандиста, когда он пытался перевезти через границу очередную партию. В бочках обнаружили останки редких животных, а также растения, которые занесены в Международную красную книгу.

      Сергей Арамильев, директор центра «Амурский тигр»: «Среди поступивших частей животных были выявлены останки двух особей амурских тигров, а также части тела пятнистых оленей и корни женьшеня».

      Незадачливому предпринимателю теперь грозит три года тюрьмы и внушительный штраф. Ущерб, причиненный государству, составил более двух миллионов рублей.

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