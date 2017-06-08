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  • 08.06, 14:53
    Подросток взорвал канализационный коллектор ради лайков в соцсетях: видео. взрывы, дети и подростки, Приморье, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Подросток взорвал канализационный коллектор ради лайков в соцсетях: видео

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    Подросток взорвал канализационный коллектор ради лайков в соцсетях: видео

    Подросток взорвал канализационный коллектор ради лайков в соцсетях: видео

    Подросток взорвал канализационный коллектор ради лайков в соцсетях: видео

      Сотрудники полиции заинтересовались тягой к взрывной популярности подростка из Приморья, после того как в Сеть попал снятый им видеоролик.

      На кадрах видео видно, как молодой человек бросает в канализационный люк бутылку с горючей жидкостью. Реакция происходит мгновенно. Мощный взрыв повредил не только дорожное покрытие, но и коммуникации.

      Сам герой ролика лишь чудом не пострадал. Очевидно, что в ближайшее время ему придется объяснить свой поступок сотрудникам полиции.

      Ну а в своем комментарии к ролику он уже признался: все это было сделано ради увеличения подписчиков в социальной сети.

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