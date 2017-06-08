Подросток взорвал канализационный коллектор ради лайков в соцсетях: видео

Сотрудники полиции заинтересовались тягой к взрывной популярности подростка из Приморья, после того как в Сеть попал снятый им видеоролик.

На кадрах видео видно, как молодой человек бросает в канализационный люк бутылку с горючей жидкостью. Реакция происходит мгновенно. Мощный взрыв повредил не только дорожное покрытие, но и коммуникации.



Сам герой ролика лишь чудом не пострадал. Очевидно, что в ближайшее время ему придется объяснить свой поступок сотрудникам полиции.



Ну а в своем комментарии к ролику он уже признался: все это было сделано ради увеличения подписчиков в социальной сети.