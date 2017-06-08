Сургутянин взял в заложницы экс-начальницу за невыплату зарплаты

В Сургуте задержали уволенного сотрудника строительной компании, который взял в заложники бывшую начальницу. На допросе 60-летний Павел Чичягин заявил, что ему не выплатили выходного пособия. Проиграв суд, он решил забрать свои кровные силой. Связал экс-начальницу и на протяжении нескольких часов удерживал взаперти.

Бойцам СОБРа пришлось штурмом взять здание, где мужчина удерживал перепуганную женщину. Перед этим полицейские предлагали Чичягину сложить оружие и сдаться. Переговоры длились почти два часа, но мужчина так и не отпустил экс-руководителя. Женщина рассказала: нож держал прямо под сердцем, а она молила о пощаде.



В офис строительной компании, откуда его уволили месяц назад, Чичягин ворвался ближе к вечеру. Избил охранника и прямиком направился в кабинет директора. Ольга Емельянова в это время общалась с бухгалтером. Чичягин, размахивая ножом, стал требовать полмиллиона рублей. Именно столько якобы ему осталась должна фирма. Бухгалтера он заставил открыть сейф, достать наличные и сложить в спортивную сумку.



Но женщина успела выбежать, закрыла дверь с другой стороны и вызвала полицию. Тогда начальница осталась один на один с вооруженным мужчиной. Он связал ей руки скотчем и долго говорил о том, что не простит обман. Когда переговоры зашли в тупик, бойцы СОБРа перешли в наступление.



Те, кто знал Чичягина, говорят, что человек он был не конфликтный, но после того как потерял работу, стал выпивать. На допросе подозреваемый вину не отрицал. Признался, что сначала хотел решить вопрос законным методом — обратился в суд, но дело проиграл. Тогда и созрел план мести.



Сегодня вероятного захватчика арестовали на два месяца. Против него возбудили уголовное дело. Тем временм сотрудники Следственного комитета начали проверку и в строительной компании. Если факт невыплаты зарплаты сотрудникам действительно подтвердится, директор тоже будет вынуждена понести наказание.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Оксаны Гончаренко.