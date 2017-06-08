Захарова сообщила о потоке лжи насчет ситуации в Сирии

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала выполнение меморандума по созданию зон деэскалации в Сирии. Основной объем работы ложится на плечи
стран-гарантов — России, Ирана и Турции.
По словам Марии Захаровой, на Западе появляется много ложных сообщений о ситуации в САР. В частности, она прокомментировала историю мальчика Омрана Дакниша, которого американские СМИ использовали для пропаганды.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Не в первый раз мы занимаемся разоблачением фейков. Многочисленные игроки пытаются сделать все, чтобы реализовать свою идею по смене режима в Сирии. И на сирийский режим, и на Россию было вылито огромное количество грязи, начиная от мелких фантазий и заканчивая глобальным манипулированием общественным мнением. Еще долго мы будем заниматься этими разоблачениями».
В МИД также призвали международную коалицию более ответственно относиться к авиаударам. Из-за непродуманных действий альянса, отметила Захарова, в Ракке за последний месяц погибли 200 человек.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Не в первый раз мы занимаемся разоблачением фейков. Многочисленные игроки пытаются сделать все, чтобы реализовать свою идею по смене режима в Сирии. И на сирийский режим, и на Россию было вылито огромное количество грязи, начиная от мелких фантазий и заканчивая глобальным манипулированием общественным мнением. Еще долго мы будем заниматься этими разоблачениями».
В МИД также призвали международную коалицию более ответственно относиться к авиаударам. Из-за непродуманных действий альянса, отметила Захарова, в Ракке за последний месяц погибли 200 человек.
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