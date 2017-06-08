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  • 08.06, 14:53
    Захарова сообщила о потоке лжи насчет ситуации в Сирии. армии мира, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, МИД РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Захарова сообщила о потоке лжи насчет ситуации в Сирии

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    Захарова сообщила о потоке лжи насчет ситуации в Сирии

    Захарова сообщила о потоке лжи насчет ситуации в Сирии

      Официальный представитель МИД РФ прокомментировала выполнение меморандума по созданию зон деэскалации в Сирии. Основной объем работы ложится на плечи стран-гарантов — России, Ирана и Турции.

      По словам Марии Захаровой, на Западе появляется много ложных сообщений о ситуации в САР. В частности, она прокомментировала историю мальчика Омрана Дакниша, которого американские СМИ использовали для пропаганды.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Не в первый раз мы занимаемся разоблачением фейков. Многочисленные игроки пытаются сделать все, чтобы реализовать свою идею по смене режима в Сирии. И на сирийский режим, и на Россию было вылито огромное количество грязи, начиная от мелких фантазий и заканчивая глобальным манипулированием общественным мнением. Еще долго мы будем заниматься этими разоблачениями».

      В МИД также призвали международную коалицию более ответственно относиться к авиаударам. Из-за непродуманных действий альянса, отметила Захарова, в Ракке за последний месяц погибли 200 человек.

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