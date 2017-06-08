Фотограф запечатлел издевательства иракских военных над жителями Мосула

Жертвами авиаудара коалиции по иракскому Мосулу 31 мая стали от 50 до 80 мирных жителей. Эти данные сегодня обнародовали в управлении верховного комиссара по правам человека.

Военные обстреляли западный район города. В ООН еще собирают информацию об этой атаке. Тем временем в МИД РФ обратили внимание на снимки арабского фотографа, на которых иракские военные издеваются над жителями города на освобожденных территориях.



По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва ждет реакции правозащитников на эти факты истязаний.