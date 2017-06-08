Школьники со всей Сирии съезжаются в Алеппо сдавать экзамены

Сирийские школьники, несмотря на продолжающуюся войну, начали сдавать экзамены. В Алеппо, который считается на данный момент самым безопасным городом, съезжаются выпускники со всех концов страны. Сдают экзамены в полуразрушенных классах, на улице у школ дежурят вооруженные солдаты.

Вооруженные военные стоят у входа в школу не просто для соблюдения пропускного режима, а для обеспечения безопасности. Выпускные экзамены сдают школьники из прифронтовых населенных пунктов. Они должны чувствовать себя в безопасности.



Васим Хассун, представитель департамента образования г. Алеппо: «Это целая госпрограмма. Каждый год ученикам 9-х и 12-х классов из деревень где нет возможности полноценно учиться и сдавать экзамены, где разрушены школы и куда не могут добраться учителя, мы предоставляем такую возможность в Алеппо».



Долгая дорога с севера провинции всегда была не простой поездкой, а серьезным испытанием с риском для жизни, поэтому многих и сопровождают родители. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.