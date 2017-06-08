Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 14:53
    Школьники со всей Сирии съезжаются в Алеппо сдавать экзамены. Сирия, войны и вооруженные конфликты, дети и подростки, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Школьники со всей Сирии съезжаются в Алеппо сдавать экзамены

    комментировать

    Школьники со всей Сирии съезжаются в Алеппо сдавать экзамены

    Школьники со всей Сирии съезжаются в Алеппо сдавать экзамены

      Сирийские школьники, несмотря на продолжающуюся войну, начали сдавать экзамены. В Алеппо, который считается на данный момент самым безопасным городом, съезжаются выпускники со всех концов страны. Сдают экзамены в полуразрушенных классах, на улице у школ дежурят вооруженные солдаты.

      Вооруженные военные стоят у входа в школу не просто для соблюдения пропускного режима, а для обеспечения безопасности. Выпускные экзамены сдают школьники из прифронтовых населенных пунктов. Они должны чувствовать себя в безопасности.

      Васим Хассун, представитель департамента образования г. Алеппо: «Это целая госпрограмма. Каждый год ученикам 9-х и 12-х классов из деревень где нет возможности полноценно учиться и сдавать экзамены, где разрушены школы и куда не могут добраться учителя, мы предоставляем такую возможность в Алеппо».

      Долгая дорога с севера провинции всегда была не простой поездкой, а серьезным испытанием с риском для жизни, поэтому многих и сопровождают родители. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru