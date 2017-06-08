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  • 08.06, 14:54

    Глава МИД Катара посетит Москву и встретится с Сергеем Лавровым

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    Глава МИД Катара посетит Москву и встретится с Сергеем Лавровым

    Глава МИД Катара посетит Москву и встретится с Сергеем Лавровым

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман бен Джасем аль-Тани, который посетит Москву с официальным визитом.

    Встреча министров состоится на этой неделе, в субботу, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания и ряд других стран также заявили о разрыве отношений с Катаром.

    Скандал разгорелся после появления на сайте агентства QNA заявления эмира Катара о необходимости наладить отношения с Ираном. Позже власти Катара сообщили, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами.

    Вслед за этим телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что власти США подозревают во взломе катарского сайта «русских хакеров». Однако каких-либо подтверждений этой информации телеканал не привел. В Москве обвинения во взломе назвали «очередным фейком».

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