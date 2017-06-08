Захарова: Лаврова больше нельзя назвать заядлым курильщиком

Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ перестал быть заядлым курильщиком и теперь выкуривает всего несколько сигарет в день.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Сергей Лавров значительно сократил число выкуриваемых в день сигарет — «буквально до пары в день».
Захарова подчеркнула, что курение стало для Лаврова «в большей степени традицией, нежели ежедневной необходимостью», передает РИА Новости.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «По итогам переговоров со своими коллегами он может поддержать какую-то беседу, в том числе выкурив сигарету. Но времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом».
Надо сказать, что Сергей Лавров много лет был заядлым курильщиком. Так, когда генсек ООН Кофи Аннан решил запретить табак в штаб-квартире организации, Лавров, который занимал пост постпреда, продолжал курить и носил с собой пепельницу.
Захарова подчеркнула, что курение стало для Лаврова «в большей степени традицией, нежели ежедневной необходимостью», передает РИА Новости.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «По итогам переговоров со своими коллегами он может поддержать какую-то беседу, в том числе выкурив сигарету. Но времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом».
Надо сказать, что Сергей Лавров много лет был заядлым курильщиком. Так, когда генсек ООН Кофи Аннан решил запретить табак в штаб-квартире организации, Лавров, который занимал пост постпреда, продолжал курить и носил с собой пепельницу.
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