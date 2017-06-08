В США полиция объявила награду за информацию об убийцах российского юноши

Мать убитого в США российского юноши заявила, что вашингтонская полиция не рассказывает родителям никаких подробностей расследования.
В понедельник 18-летнего Артёма Зиберова вместе с приятелем Шади Ади Наджаром нашли в машине застреленными. Судя по характеру смертельных пулевых ранений, огонь велся в упор. В молодых людей преступники выпустили больше 20 пуль. Американские правоохранители обратились за помощью к населению. Всех, кто что-либо знает об этом убийстве, просят позвонить в полицию.
Пол Старкс, капитан полиции: «Нам остро нужна информация. Просим местных жителей, если они что-то знают, обращаться в полицию. Мы собрали много данных, но нужно больше. И мы готовы заплатить 10 тысяч долларов за любые данные о подозреваемых или тех, кто может быть замешан в этом преступлении».
Похоронят юношу в Москве.
Пол Старкс, капитан полиции: «Нам остро нужна информация. Просим местных жителей, если они что-то знают, обращаться в полицию. Мы собрали много данных, но нужно больше. И мы готовы заплатить 10 тысяч долларов за любые данные о подозреваемых или тех, кто может быть замешан в этом преступлении».
Похоронят юношу в Москве.
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