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  • 08.06, 14:53
    В США полиция объявила награду за информацию об убийцах российского юноши. США, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В США полиция объявила награду за информацию об убийцах российского юноши

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    В США полиция объявила награду за информацию об убийцах российского юноши

    В США полиция объявила награду за информацию об убийцах российского юноши

      Мать убитого в США российского юноши заявила, что вашингтонская полиция не рассказывает родителям никаких подробностей расследования.

      В понедельник 18-летнего Артёма Зиберова вместе с приятелем Шади Ади Наджаром нашли в машине застреленными. Судя по характеру смертельных пулевых ранений, огонь велся в упор. В молодых людей преступники выпустили больше 20 пуль. Американские правоохранители обратились за помощью к населению. Всех, кто что-либо знает об этом убийстве, просят позвонить в полицию.

      Пол Старкс, капитан полиции: «Нам остро нужна информация. Просим местных жителей, если они что-то знают, обращаться в полицию. Мы собрали много данных, но нужно больше. И мы готовы заплатить 10 тысяч долларов за любые данные о подозреваемых или тех, кто может быть замешан в этом преступлении».

      Артём Зиберов жил с мамой и отчимом в благополучном районе Вашингтона Монтгомери Виллидж. С Наджаром он подружился в школе, оба юноши считались прилежными учениками. Зиберов говорил на трех языках, взялся за японский, собирался поступать в университет. В тот страшный вечер приятели отправились на встречу с друзьями, но до места не доехали. Простились с Артёмом в православном храме американской столицы. Похоронят юношу в Москве.

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