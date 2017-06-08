В Москве обыскивают офис фонда «Русь сидящая»

Правоохранители пришли с обыском в здание фонда помощи осужденным «Русь сидящая».
Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции осматривают помещения, а также ищут финансовые документы, носители данных и оргтехнику, сообщает РИА Новости со ссылкой источник. Причина обыска пока не называется.
Информацию об обыске подтвердили в самой организации.
«Русь сидящая» — благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году.
Информацию об обыске подтвердили в самой организации.
В офисе Руси Сидящей обыскОпубликовано Русь Сидящая 8 июня 2017 г.
«Русь сидящая» — благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году.
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