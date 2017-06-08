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  • 08.06, 14:53

    В Москве обыскивают офис фонда «Русь сидящая»

    2 комментария

    В Москве обыскивают офис фонда «Русь сидящая»

    В Москве обыскивают офис фонда «Русь сидящая»

    Правоохранители пришли с обыском в здание фонда помощи осужденным «Русь сидящая».

    Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции осматривают помещения, а также ищут финансовые документы, носители данных и оргтехнику, сообщает РИА Новости со ссылкой источник. Причина обыска пока не называется.

    Информацию об обыске подтвердили в самой организации.

    В офисе Руси Сидящей обыск

    Опубликовано Русь Сидящая 8 июня 2017 г.

    «Русь сидящая» — благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году.

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