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  • 08.06, 13:22

    В Ракке ополченцы отбили у ИГИЛ дворец из сказок «1001 ночь»

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    В Ракке ополченцы отбили у ИГИЛ дворец из сказок «1001 ночь»

    В Ракке ополченцы отбили у ИГИЛ дворец из сказок «1001 ночь»

    Отряды Сирийских демократических сил (СДС) освободили дворец халифа Гаруна аль-Рашида, расположенный на западе Ракки. Это древнее сооружение знаменито благодаря сказкам «Тысяча и одна ночь».

    Как передают курдские СМИ, формирования СДС, основу которых составляют курдские отряды народной самообороны, во вторник объявили о начале «великой войны за освобождение Ракки». Отряды предприняли наступление на город, который с 2013 года является оплотом ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»). Вечером того же дня бойцы СДС с восточной стороны вошли в первый квартал Ракки — Аль-Машлаб.

    Арабо-курдские отряды при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции заняли на западе Ракки средневековую цитадель, которую террористы использовали как оборонительный рубеж. Сообщается, что в ходе боев курдские ополченцы убили более 70 боевиков.

    Вооруженные формирования СДС при поддержке авиации международной коалиции направились в сторону Ракки осенью 2016 года и только на прошлой неделе добрались до северных и восточных границ города. Сейчас идет штурм Ракку с востока, севера и запада. Местным жителям рекомендовано держаться подальше от мест дислокации и позиций ИГИЛ и зон конфликтов.

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