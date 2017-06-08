В Ракке ополченцы отбили у ИГИЛ дворец из сказок «1001 ночь»

Отряды Сирийских демократических сил (СДС) освободили дворец халифа Гаруна аль-Рашида , расположенный на западе Ракки. Это древнее сооружение знаменито благодаря сказкам «Тысяча и одна ночь».

Как передают курдские СМИ, формирования СДС, основу которых составляют курдские отряды народной самообороны, во вторник объявили о начале «великой войны за освобождение Ракки». Отряды предприняли наступление на город, который с 2013 года является оплотом ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»). Вечером того же дня бойцы СДС с восточной стороны вошли в первый квартал Ракки — Аль-Машлаб.



Арабо-курдские отряды при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции заняли на западе Ракки средневековую цитадель, которую террористы использовали как оборонительный рубеж. Сообщается, что в ходе боев курдские ополченцы убили более 70 боевиков.



Вооруженные формирования СДС при поддержке авиации международной коалиции направились в сторону Ракки осенью 2016 года и только на прошлой неделе добрались до северных и восточных границ города. Сейчас идет штурм Ракку с востока, севера и запада. Местным жителям рекомендовано держаться подальше от мест дислокации и позиций ИГИЛ и зон конфликтов.