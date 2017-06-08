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  • 08.06, 13:22

    Посольство США в Киеве отказалось считать ночной взрыв терактом

    2 комментария

    Посольство США в Киеве отказалось считать ночной взрыв терактом

    Посольство США в Киеве отказалось считать ночной взрыв терактом

    Посольство США в Киеве подтвердило информацию о взрыве на своей территории, однако не считает его терактом.

    Об этом говорится в официальном заявлении посольства в соцсети Facebook.

    Из заявления посольства США в Киеве: «Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства вскоре после 12:00 утра (по времени США) 8 июня на территории посольства. Это не причинило никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом».

    В сообщении также отмечается, что посольство сотрудничает с местными правоохранительными органами в расследовании инцидента.

    Между тем ранее в Киеве заявили, что произошедшее на территории посольства признано терактом. В правоохранительных органах страны добавили, что расследованием дела о взрыве будет заниматься СБУ. По факту происшествия начато уголовное производство по статье «Террористический акт».

    Напомним, взрыв на территории американского посольства прогремел около полуночи 8 июня. Неизвестный злоумышленник бросил к стенам дипмиссии взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.

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