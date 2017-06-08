Гоша Куценко устроил на НТВ масштабное празднование своего юбилея

11 июня на телеканале НТВ зрители увидят киноконцерт «Гоша, не горюй!», посвященный
50-летию Гоши Куценко. Один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров России недавно отметил серьезный юбилей, по случаю которого устроил масштабное и необычное празднование.
Поздравить юбиляра пришли его друзья и товарищи, известные музыканты и актеры. Вместе с заслуженным артистом России на сцену вышли: Ёлка, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Кэти Топурия, Юлия Самойлова, Алексей Кортнев, M-Band, IOWA, Юлия Пак, а также Светлана Ходченкова, Ростислав Хаит и Марат Башаров. Гоша Куценко и его гости устроили настоящее шоу: в течение двух актов телезрители смогут не только услышать музыкальные новинки и полюбившиеся композиции в исполнении неожиданных дуэтов, но и увидеть кино, а также театральные постановки.
Перед началом грандиозного праздника виновник торжества поделился ощущениями и откровенно рассказал о планах на ближайшее будущее.
Гоша Куценко: «Это очень волнительная цифра. Кстати, многие бегут от этой цифры. Кто-то переживает эту дату, но я еще не понял. Все части и органы работают, как и в 49, все по-прежнему. Сейчас буду безработным пару месяцев, буду заниматься спортом. Я решил лечь на дно, начать жить сначала».
Сразу после окончания музыкально-театрального шоу телеканал НТВ покажет фильм «Упражнения в прекрасном», в котором Куценко сыграл одну из главных ролей. История от режиссера Виктора Шамирова повествует об артистических буднях, которая очень похожа на импровизацию участников. На гастроли по провинции отправляется небольшая актерская труппа в количестве трех известных актеров и молодой студентки, которая заменила другую актрису прямо перед поездом. Их ожидают позорные провалы и оглушительный успех, актерские скандалы и обычные бытовые вопросы, разговоры по душам, личные признания, встречи со старыми друзьями и новые знакомства.
Смотрите киноконцерт «Гоша, не горюй!» 11 июня в 23:00 на телеканале НТВ. А в 00:30 — комедию «Упражнения в прекрасном».
Перед началом грандиозного праздника виновник торжества поделился ощущениями и откровенно рассказал о планах на ближайшее будущее.
Гоша Куценко: «Это очень волнительная цифра. Кстати, многие бегут от этой цифры. Кто-то переживает эту дату, но я еще не понял. Все части и органы работают, как и в 49, все по-прежнему. Сейчас буду безработным пару месяцев, буду заниматься спортом. Я решил лечь на дно, начать жить сначала».
Сразу после окончания музыкально-театрального шоу телеканал НТВ покажет фильм «Упражнения в прекрасном», в котором Куценко сыграл одну из главных ролей. История от режиссера Виктора Шамирова повествует об артистических буднях, которая очень похожа на импровизацию участников. На гастроли по провинции отправляется небольшая актерская труппа в количестве трех известных актеров и молодой студентки, которая заменила другую актрису прямо перед поездом. Их ожидают позорные провалы и оглушительный успех, актерские скандалы и обычные бытовые вопросы, разговоры по душам, личные признания, встречи со старыми друзьями и новые знакомства.
Смотрите киноконцерт «Гоша, не горюй!» 11 июня в 23:00 на телеканале НТВ. А в 00:30 — комедию «Упражнения в прекрасном».
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