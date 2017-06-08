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  • 08.06, 13:23
    Гоша Куценко устроил на НТВ масштабное празднование своего юбилея. артисты, Куценко, НТВ, телевидение, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Гоша Куценко устроил на НТВ масштабное празднование своего юбилея

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    Гоша Куценко устроил на НТВ масштабное празднование своего юбилея

    Гоша Куценко устроил на НТВ масштабное празднование своего юбилея

      11 июня на телеканале НТВ зрители увидят киноконцерт «Гоша, не горюй!», посвященный 50-летию Гоши Куценко. Один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров России недавно отметил серьезный юбилей, по случаю которого устроил масштабное и необычное празднование.

      Поздравить юбиляра пришли его друзья и товарищи, известные музыканты и актеры. Вместе с заслуженным артистом России на сцену вышли: Ёлка, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Кэти Топурия, Юлия Самойлова, Алексей Кортнев, M-Band, IOWA, Юлия Пак, а также Светлана Ходченкова, Ростислав Хаит и Марат Башаров. Гоша Куценко и его гости устроили настоящее шоу: в течение двух актов телезрители смогут не только услышать музыкальные новинки и полюбившиеся композиции в исполнении неожиданных дуэтов, но и увидеть кино, а также театральные постановки.

      Перед началом грандиозного праздника виновник торжества поделился ощущениями и откровенно рассказал о планах на ближайшее будущее.

      Гоша Куценко: «Это очень волнительная цифра. Кстати, многие бегут от этой цифры. Кто-то переживает эту дату, но я еще не понял. Все части и органы работают, как и в 49, все по-прежнему. Сейчас буду безработным пару месяцев, буду заниматься спортом. Я решил лечь на дно, начать жить сначала».

      Сразу после окончания музыкально-театрального шоу телеканал НТВ покажет фильм «Упражнения в прекрасном», в котором Куценко сыграл одну из главных ролей. История от режиссера Виктора Шамирова повествует об артистических буднях, которая очень похожа на импровизацию участников. На гастроли по провинции отправляется небольшая актерская труппа в количестве трех известных актеров и молодой студентки, которая заменила другую актрису прямо перед поездом. Их ожидают позорные провалы и оглушительный успех, актерские скандалы и обычные бытовые вопросы, разговоры по душам, личные признания, встречи со старыми друзьями и новые знакомства.

      Смотрите киноконцерт «Гоша, не горюй!» 11 июня в 23:00 на телеканале НТВ. А в 00:30 — комедию «Упражнения в прекрасном».

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