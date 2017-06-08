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  • 08.06, 13:23

    «Росгосстрах» оценил ущерб от московского урагана в 25 млн рублей

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    «Росгосстрах» оценил ущерб от московского урагана в 25 млн рублей

    «Росгосстрах» оценил ущерб от московского урагана в 25 млн рублей

    «Росгосстрах» предварительно оценил ущерб своих клиентов от урагана в московском регионе в более чем 25 млн рублей.

    Об этом сообщила пресс-служба страховщика.

    Из сообщения пресс-службы: «Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн рублей, в том числе в 19 млн рублей — ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско».

    В пресс-службе уточнили, что с 29 мая по 7 июня в региональный центр урегулирования убытков компании страхователи подали около 450 заявлений на выплату возмещения.

    Работа по урегулированию убытков в Московском регионе взята на особый контроль руководством компании. Прием заявлений от пострадавших и осмотр места происшествия представители «Росгосстраха» проводят как в будние, так и в выходные дни.

    Мошный ураган прошел по московскому региону днем 29 мая. Порывы ветра достигали 28 м/с, они валили деревья, срывали кровлю с крыш и роняли широкоформатные конструкции. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Жертвами стихии стали 16 человек.


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