В Подмосковье водитель Mercedes на встречке врезался в грузовик и погиб

Инспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Московской области.

На 27-м километр Новорязанского шоссе один человек погиб и двое получили ранения в катастрофе, которую устроил водитель Mercedes.



Как сообщили в региональном управлении МВД, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате погиб мужчина, управлявший немецким автомобилем, двое его спутников пострадали. Причины трагедии устанавливаются.