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  • 08.06, 13:23
    В Подмосковье водитель Mercedes на встречке врезался в грузовик и погиб. ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье водитель Mercedes на встречке врезался в грузовик и погиб

    3 комментария
    В Подмосковье водитель Mercedes на встречке врезался в грузовик и погиб

    В Подмосковье водитель Mercedes на встречке врезался в грузовик и погиб

    В Подмосковье водитель Mercedes на встречке врезался в грузовик и погиб

      Инспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Московской области.

      На 27-м километр Новорязанского шоссе один человек погиб и двое получили ранения в катастрофе, которую устроил водитель Mercedes.

      Как сообщили в региональном управлении МВД, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате погиб мужчина, управлявший немецким автомобилем, двое его спутников пострадали. Причины трагедии устанавливаются.

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