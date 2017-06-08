Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 11:51

    Киев отказался от переговоров с «Газпромом» в России

    1 комментарий

    Киев отказался от переговоров с «Газпромом» в России

    Киев отказался от переговоров с «Газпромом» в России

    В украинском «Нафтогазе» заявили, что готовы вести переговоры по поставкам российского газа только на территории Евросоюза.

    В компании заявили, что переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» невозможны в Москве с 2014 года. При этом в «Нафтогазе» подчеркивают, что остаются открытыми для диалога в Брюсселе или другом городе ЕС, передает РИА Новости.

    Так «Нафтогаз» ответил на слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, который сообщил о готовности вступить в переговоры с Киевом по поставкам газа после 2019 года и пригласил украинских коллег приехать в Россию для переговоров.

    Отметим, что сейчас вопрос о новом транзитном контракте с Украиной остается открытым. Нынешний истекает в 2019 году. Ранее Владимир Путин не исключал, что транзит газа через Украину сохранится и после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru