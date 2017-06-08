Киев отказался от переговоров с «Газпромом» в России

В украинском «Нафтогазе» заявили, что готовы вести переговоры по поставкам российского газа только на территории Евросоюза.
В компании заявили, что переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» невозможны в Москве с 2014 года. При этом в «Нафтогазе» подчеркивают, что остаются открытыми для диалога в Брюсселе или другом городе ЕС, передает РИА Новости.
Так «Нафтогаз» ответил на слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, который сообщил о готовности вступить в переговоры с Киевом по поставкам газа после 2019 года и пригласил украинских коллег приехать в Россию для переговоров.
Отметим, что сейчас вопрос о новом транзитном контракте с Украиной остается открытым. Нынешний истекает в 2019 году. Ранее Владимир Путин не исключал, что транзит газа через Украину сохранится и после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.
Так «Нафтогаз» ответил на слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, который сообщил о готовности вступить в переговоры с Киевом по поставкам газа после 2019 года и пригласил украинских коллег приехать в Россию для переговоров.
Отметим, что сейчас вопрос о новом транзитном контракте с Украиной остается открытым. Нынешний истекает в 2019 году. Ранее Владимир Путин не исключал, что транзит газа через Украину сохранится и после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.
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