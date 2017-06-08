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  • 08.06, 13:23
    Фильмы дебютантов составили половину конкурсной программы «Кинотавра». артисты, знаменитости, кино, Кинотавр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фильмы дебютантов составили половину конкурсной программы «Кинотавра»

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    Фильмы дебютантов составили половину конкурсной программы «Кинотавра»

    Фильмы дебютантов составили половину конкурсной программы «Кинотавра»

      В Сочи сегодня первый конкурсный день фестиваля «Кинотавр». Через неделю жюри назовет лучшую из 14 кинолент. Уже понятно, что сделать это будет непросто, половина режиссеров — дебютанты, но они готовы составить конкуренцию мастерам. В программу включены и спецпоказы, и дискуссии о кино. А пока гости обсуждают наряды, в которых блистали артисты на красной дорожке.

      Море поклонников удерживают моряки. Поток звезд вот-вот выльется на площадь. Сотни сочинцев и туристов в ожидании любимых звезд. Евгений Миронов в смокинге сорвал овации поклонниц и не смог уйти с дорожки без селфи. Народного артиста давно зазывали в жюри «Кинотавра». И он нашел время.

      Марина Александрова надела красное платье, не побоявшись слиться с ковровой дорожкой. Глубокое декольте и прозрачная юбка сделали свое дело. Актриса тоже дебютантка жюри. Будет судить конкурс короткометражных фильмов.

      XXVIII «Кинотавр» как будто перезапускает кинопроцесс. Дебюты составили половину конкурсной программы. Новый взгляд на кино и действительность. На сеансах фестиваля будет мало спецэффектов, шуток и глянца. В Сочи научились оставлять их на красной дорожке и ночных вечеринках. «Кинотавр» — праздник, кино — искусство. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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