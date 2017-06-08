Фильмы дебютантов составили половину конкурсной программы «Кинотавра»

В Сочи сегодня первый конкурсный день фестиваля «Кинотавр». Через неделю жюри назовет лучшую из 14 кинолент. Уже понятно, что сделать это будет непросто, половина режиссеров — дебютанты, но они готовы составить конкуренцию мастерам. В программу включены и спецпоказы, и дискуссии о кино. А пока гости обсуждают наряды, в которых блистали артисты на красной дорожке.
Море поклонников удерживают моряки. Поток звезд вот-вот выльется на площадь. Сотни сочинцев и туристов в ожидании любимых звезд. Евгений Миронов в смокинге сорвал овации поклонниц и не смог уйти с дорожки без селфи. Народного артиста давно зазывали в жюри «Кинотавра». И он нашел время.
Марина Александрова надела красное платье, не побоявшись слиться с ковровой дорожкой. Глубокое декольте и прозрачная юбка сделали свое дело. Актриса тоже дебютантка жюри. Будет судить конкурс короткометражных фильмов.
Новый взгляд на кино и действительность. На сеансах фестиваля будет мало спецэффектов, шуток и глянца. В Сочи научились оставлять их на красной дорожке и ночных вечеринках. «Кинотавр» — праздник, кино — искусство. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Марина Александрова надела красное платье, не побоявшись слиться с ковровой дорожкой. Глубокое декольте и прозрачная юбка сделали свое дело. Актриса тоже дебютантка жюри. Будет судить конкурс короткометражных фильмов.
Новый взгляд на кино и действительность. На сеансах фестиваля будет мало спецэффектов, шуток и глянца. В Сочи научились оставлять их на красной дорожке и ночных вечеринках. «Кинотавр» — праздник, кино — искусство. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Комментарии