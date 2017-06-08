В Красноярском крае многодетного отца задержали за изнасилование 8-летней дочки

В Шарыповском районе Красноярского края задержали
43-летнего отца четверых детей, подозреваемого в изнасиловании дочки.
По данным следствия, мужчина в погребе надругался над 8-летней девочкой, имеющей отставание в развитии. При этом мать ребенка сообщила о произошедшем в полицию, однако, желая скрыть вину мужа, заявила, что дочку изнасиловал другой человек.
В настоящее время подозреваемый задержан, он признал свою вину. Дети изъяты из семьи, которая находится в социально опасном положении, и помещены в центр «Шарыповский». Сейчас с ними работают психологи, сообщили в красноярском управлении СК.
В настоящее время подозреваемый задержан, он признал свою вину. Дети изъяты из семьи, которая находится в социально опасном положении, и помещены в центр «Шарыповский». Сейчас с ними работают психологи, сообщили в красноярском управлении СК.
Комментарии