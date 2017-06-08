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  • 08.06, 11:51

    В Красноярском крае многодетного отца задержали за изнасилование 8-летней дочки

    1 комментарий

    В Красноярском крае многодетного отца задержали за изнасилование 8-летней дочки

    В Красноярском крае многодетного отца задержали за изнасилование <nobr>8-летней</nobr> дочки

    В Шарыповском районе Красноярского края задержали 43-летнего отца четверых детей, подозреваемого в изнасиловании дочки.

    По данным следствия, мужчина в погребе надругался над 8-летней девочкой, имеющей отставание в развитии. При этом мать ребенка сообщила о произошедшем в полицию, однако, желая скрыть вину мужа, заявила, что дочку изнасиловал другой человек.

    В настоящее время подозреваемый задержан, он признал свою вину. Дети изъяты из семьи, которая находится в социально опасном положении, и помещены в центр «Шарыповский». Сейчас с ними работают психологи, сообщили в красноярском управлении СК.

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